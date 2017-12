Brexit: FMI revê em baixa crescimento da economia britânica  

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa a estimativa de crescimento da economia britânica em 2017 de 1,7 por cento para 1,6 por cento devido ao ‘Brexit’.

Num relatório divulgado ontem em Londres, o organismo internacional sublinha que, apesar de uma forte recuperação do crescimento mundial, a decisão do Reino Unido de sair do bloco europeu teve um impacto na sua economia: “A forte depreciação da libra esterlina depois do referendo (do ‘Brexit’ em 2016) empurrou a inflação, pressionou o rendimento real das famílias e o consumo”, adianta o FMI.

No relatório, o FMI sublinha que “o investimento das empresas foi mais baixo do que o esperado” devido à “acentuada incerteza face às perspectivas económicas”.