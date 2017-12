“Avó, Goa ainda está muito bonita. Está como tu disseste”  

Recuperou em Goa uma parte de si que sempre soube que faltava. Foi no bairro das Fontainhas que Joana Yee se cruzou reminiscências antigas, dos tempos em que os seus avós lá viviam, nos anos 40 do século passado. As imagens e ideias que se foram formando no imaginário da jovem cristalizaram-se diante dos seus olhos. Afinal, Goa continua tão bonita como a avó lhe tinha contado.

Foi em busca de um passado que lhe foi legado ao longo dos seus breves 16 anos por memórias já ténues, fustigadas pelas oito décadas de vida da sua avó Maria da Luz. No pouco tempo que lhe foi dado – quatro curtos dias – Joana Yee, uma adolescente cuja existência se centra em Macau, mas com uma ascendência que atravessa três continentes, reconstruiu uma história com um interregno de duas gerações. No bairro das Fontainhas, bastião concentrado da passagem portuguesa por Pangim, Joana reencontrou a casa onde a avó e as suas cinco irmãs cresceram sem poder assobiar e onde, no outro lado da estrada, vive ainda o senhor Walli Lima Fernandes. As imagens que foi formando ao longo das suas 16 primaveras através das histórias, repletas de nostalgia e carregadas de orgulho da sua avó, provaram não estar completamente distantes da realidade: “As Fontaínhas pareciam que estavam paradas no tempo, estava lá tudo exactamente como eles tinham contado. Foram coisas que eu ouvi a crescer e o mundo que eu criei na minha cabeça sempre pensei que quando eu lá fosse as coisas teriam todas mudado e, de repente, eu chego lá e as coisas estão exactamente iguais. Eu fui ouvindo as histórias em pequena portanto não era nada específico, não havia fotografias só que pareceu tudo real, as coisas encaixavam”, contou Joana Yee ao PONTO FINAL.

Sem fotografias e com as parcas referências que a sua mãe lhe conseguiu dar, Joana socorreu-se do senhor Walli, de quem apenas conhecia a morada. Frustradas as primeiras tentativas, com a resposta ao toque da campainha a tardar, a jovem estudante não deixou de insistir neste possível elo de ligação ao passado dos seus avós. Sabia, por um outro vizinho, que “às sete da manhã ele acorda” e persistiu: “Um dia eu estava a andar na rua e alguém chama por mim e eu olho para trás e são eles [Walli e a sua mulher] que me tinham reconhecido por causa de uma fotografia que a minha mãe lhes tinha mandado quando era pequenina”, conta.

“É tão estranho as pessoas sentirem carinho pelos nossos avós ao ponto de nos reconhecerem e de nos abrirem as portas e receberem em casa deles e eles ficarem super emocionados. Eu conheço o meu avô, mas não conheço estas pessoas e, de repente, havia uma ligação tão forte. Passaram três gerações, mas essa ligação continuava lá. Vi neles a maneira de falar e de fazer as coisas, as perguntas que me fizeram, era a mesma maneira, principalmente do meu avô, falar”, recordou.

Amizades com quase um século de história e que foram quebradas pelo tempo e pela geografia quando Maria da Luz Celeste Alves, com apenas 17 anos, deixou para trás o bairro que a viu tornar-se mulher para casar com Célio Luís de Sá Coelho na cidade moçambicana da Beira. As décadas afastadas da casa agora transformada em hotel e o fim do manto colonialista adensaram no imaginário da avó de Joana uma ideia distorcida do que restaria do seu bairro. À neta inculcava a imagem de que “Goa é muito bonita, não sei como é que está agora mas era muito bonita no tempo dos portugueses”: “Ela repetiu-me esta frase muitas vezes e eu disse ‘avó, Goa ainda está muito bonita. Está como tu disseste’”, contou.

“Agora não é só uma memória, algo que possa ser alterado pelo tempo. É especial depois de 60 anos saber que as coisas com que nós crescemos estão lá. É o tipo de coisa que eu espero que os meus netos também possam fazer por mim. A minha avó acaba por repetir muito as coisas, parece que está muito agarrada ao passado porque ele pode ter-se ido embora e eu só quero voltar e mostrar que o passado não se foi embora. Não foi uma destruição completa do mundo dela”, afiança Joana.

“TODOS NÓS SOMOS UM PUZZLE DE MUITAS VIVÊNCIAS”

Tem raízes em Goa, mas também em Moçambique e Angola, o legado de Joana Yee. Por coincidência, ou talvez não, a cidade onde os seus avós maternos se casaram – Beira – viria a ser, umas duas décadas depois, o berço do seu pai. A curta estadia em solo moçambicano, durante a qual foi celebrado o matrimónio, foi substituída pela costa oposta do continente africano por tempo suficiente para a sua mãe chamar também às terras angolanas a sua casa. Passaram os dois por Portugal mas foi em Macau, escassos anos antes da transferência de soberania, que se conheceram os pais de Joana.

“Eu não me identifico a cem por cento com Macau e depois eu vou a Portugal e também há uma parte muito forte que é a parte da minha mãe que cresceu em Portugal, mas havia alguma coisa que estava a faltar. Ainda há muitas viagens que eu quero fazer porque acho que todos nós somos um puzzle de muitas vivências, não só de nós mas anteriores a nós, e ainda há muitas peças que eu ainda não pude juntar”, disse a jovem.

“Eu fui a Goa e indiscutivelmente adicionou uma parte do meu passado que eu precisava de saber mas ainda há tantas mais coisas para saber e eu quero ir à procura delas. Isto foi um passo no caminho que eu quero fazer para descobrir mais sobre mim própria.”