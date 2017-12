Aulas de costura para crianças regressam em Janeiro pelas mãos de Ana Cardoso

A Casa de Portugal vai voltar a organizar, pelo terceiro ano consecutivo, aulas de costura leccionadas pela estilista local Ana Cardoso. O curso arranca a 13 de Janeiro, prolongando-se até 9 de Junho, tendo como destinatários jovens com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos de idade.

Pedro André Santos

Depois de dois anos de sucesso, a Casa de Portugal em Macau vai voltar a organizar um curso de costura orientado para crianças pelas mãos de Ana Cardoso. A iniciativa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos de idade, e vai decorrer entre 13 de Janeiro e 9 de Junho, compreendendo um total de 30 horas, divididas por 20 sessões.

Aos sábados, entre as 11h e as 12h30, os participantes vão poder aprender várias técnicas, seja através de costura à mão, seja através do recurso a máquina de costura, desenvolvendo vários projectos: “Nos primeiros anos fazíamos coisas pequenas, mas agora como já é o terceiro ano e já tenho algumas alunas regulares, vamos fazer coisas também com a máquina de costura. Mesmo que as alunas venham só agora para o curso eu vou dar algumas dicas e ajudar. Nas aulas aprendem tanto na máquina de costura, como à mão”, disse Ana Cardoso em declarações ao PONTO FINAL.

Relativamente ao que as pequenas aprendizes podem fazer durante as aulas, a monitora, que também é estilista, adiantou que por vezes depende também do material disponível: “Muitas vezes trabalhamos com material mais simples, como algodão, feltro ou a lã, que são mais fáceis para as crianças trabalharem. Mas também temos projectos mais complicados. No último curso, por exemplo, fizemos umas calças de pijama”, disse Ana Cardoso.

Assim, e para além de trabalhos mais simples – como malas e decorações para casa – os participantes vão ter também oportunidade de criar algumas peças de roupa. “Faço os moldes, ajudo a cortar o tecido e depois elas fazem a montagem e costura em si”, explicou.

Depois do pijama feito no ano anterior, as aprendizes de costureira deverão ter agora a oportunidade de criar uma saia e um vestido, segundo adiantou Ana Cardoso. Para além disso, estará também na agenda a criação de “pequenos projectos”, como aventais e outras criações que poderão surgir durante o curso através do reaproveitamento de peças e respectivos tecidos que as crianças trazem.

O balanço das edições anteriores foi muito positivo, segundo Ana Cardoso, que aproveita para “puxar pela criatividade” das participantes. E apesar de ser já o terceiro ano do curso, a professora referiu que irá adaptar as aulas de forma a corresponder às expectativas de cada participante: “Vamos ter duas ou três alunas que se inscreverem nos outros cursos e, por isso, estão mais avançadas do que outras que entram agora. Tenciono fazer projectos tanto para quem entra agora, como também para aquelas que já foram minhas alunas”, garantiu Ana Cardoso.

As inscrições estarão abertas até ao início do curso e implicam o pagamento de 600 patacas, para sócios da Casa de Portugal, e 800 patacas, para não sócios.