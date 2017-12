Alunas da EPM vencem competição em Goa  

Joana Yee, aluna do 11º ano da Escola Portuguesa de Macau (EPM), viajou para Goa no mês passado para participar na competição “Kaleidoscope”, organizada pela Communicare Trust, uma organização vocacionada para a promoção de aprendizagem de línguas. Com a jovem foram também outras duas estudantes da mesma instituição, Leonor Silva e Teresa Senna Fernandes, acompanhadas por Henrique Caetano, docente do estabelecimento de ensino. As três jovens, divididas em duas equipas, venceram o primeiro e o terceiro lugar do concurso na vertente em língua portuguesa.

Em declarações ao PONTO FINAL, Henrique Caetano considerou ter sido cumprido o objectivo principal de “enriquecimento pessoal proporcionado pelo contacto com estudantes de língua portuguesa num contexto diferente do de Macau”: “Para além do concurso, a visita incluiu uma componente cultural com a visita a locais emblemáticos de Goa, nos quais a história local é também a história de Portugal, cruzando-se igualmente, por razões óbvias, com a história de Macau”, disse o professor.

O “Kaleidoscope” teve este ano a sua oitava edição dividida em cinco línguas: português, hindi, konkani, marathi e francês. Ao longo das várias eliminatórias os alunos tiveram que responder a perguntas de cariz cultural, desportivo e de cultura geral. O concurso foi filmado nos estúdios da Universidade de Goa com a presença de um público a quem, por vezes, era pedida ajuda para responder aos desafios. O programa vai ser transmitido no próximo mês num canal local da antiga capital da Índia Portuguesa.