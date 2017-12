Pequim corteja residentes de Macau, de Hong Kong e Taiwan com facilidades no acesso à habitação

O Governo Central alargou aos residentes de Hong Kong, de Macau e de Taiwan radicados no Continente os pressupostos de adesão ao fundo estatal de previdência para a aquisição de habitação. Em Xangai, a medida foi testado ao longo dos dois últimos anos, sem que os resultados tenham sido verdadeiramente satisfatórios.

Os residentes de Macau, de Hong Kong e de Taiwan que vivam e trabalhem no Continente podem a partir de agora integrar o fundo de previdência para a aquisição de habitação criado pelo Governo Central, confirmou na segunda feira o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Rural da República Popular da China.

Um comunicado conjunto, emitido pelo Ministério das Finanças, pelo Banco Popular da China, pelo Gabinete do Conselho de Estado para os Assuntos de Hong Kong e de Macau e pelo organismo similar que conforma as relações com a Formosa, esclarece que os residentes das três regiões que se queiram associar ao programa de previdência promovido pelas autoridades de Pequim estão em par de igualdade com os cidadãos do Continente.

O fundo de previdência para aquisição de habitação pública oferece, entre outras facilidades, empréstimos com taxas de juro mais favoráveis do que aquelas que são praticadas pelas entidades bancárias tradicionais. Em Xangai, por exemplo, os trabalhadores abrangidos pela iniciativa fazem contribuições para o fundo na ordem dos sete por cento do salário mensal. As entidades empregadoras, escreve o portal electrónico Shine, são obrigadas a igualar a contribuição dos seus funcionários.

Antes das últimas novidades terem sido anunciadas, no final da semana passada, a resposta do mercado às políticas de habitação delineadas pelo Governo Central revelaram-se mornas em algumas das principais metrópoles do Continente. Xangai, a capital económica da República Popular da China, antecipou-se à medida agora anunciada pelo Executivo chinês, ao permitir desde Setembro de 2015 que os residentes de Macau, de Hong Kong e de Taiwan radicados na cidade, possam integrar o fundo de previdência para a aquisição de habitação pública: “Ao longo dos dois últimos anos, recebi poucos pedidos de informação por parte de residentes de Hong Kong, de Macau e de Taiwan interessados em integrar o fundo de previdência para a habitação”, disse um funcionário de uma linha de apoio operada pelo Centro de Gestão do Fundo de Previdência para a Habitação de Xangai.

Lu Wenxi, director do departamento de prospecção de mercado da imobiliária Shanghai Centalline Property Consultants Co, diz que a medida agora anunciada vai tornar o fundo de previdência mais flexível: “O mais recente comunicado do Ministério dá a conhecer algumas melhorias no que diz respeito às políticas de habitação do Governo, dado que permite que pessoas das três regiões, que representam uma parte muito diminuta da força de trabalho do Continente, possam tirar proveito dos mesmos benefícios que são dados aos cidadãos da república Popular da China”, explicou, em declarações recolhidas pelo portal Shine. “No entanto, o exemplo de Xangai e a fraca adesão ao esquema registada, devem servir de alerta, uma vez que são muito poucos os residentes de Hong Kong, de Macau e de Taiwan interessados em comprar casa na cidade”, complementa o agente imobiliário.

Lu estima que os residentes das três regiões constituam menos de um por cento dos compradores de fracções residenciais na capital económica da República Popular da China.

O aparente desinteresse dos residentes de Macau, de Hong Kong e de Taiwan no fundo de previdência é confirmado pelo responsável pelas estratégias de contratação de uma empresa química de capitais norte-americanos. O responsável, que não quis ser identificado, disse ao Shanghai Daily que foram poucos os residentes das três regiões que demonstraram interesse em associar-se ao mecanismo: “A maior parte dos funcionários das três regiões tencionam permanecer no Continente apenas por meia dúzia de anos”, afirmou. “Na maior parte dos casos, os nossos funcionários oriundos do espaço da Grande China preferem receber ajudas de custo, comparticipação que é incluída no total do salário mensal. O fundo de previdência exige que parte do salário lhes seja deduzido e os funcionários só podem retirar o dinheiro quando deixarem de vez a República Popular da China”, explica o gestor.