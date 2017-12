Governo quer redobrar cooperação com a Organização Mundial de Saúde  

Alexis Tam recebeu na segunda-feira, na Sede do Governo, o director da Organização Mundial de Saúde para a Região do Pacífico-ocidental, o sul-coreano Shin Toung-soo. O encontro serviu para que ambos os responsáveis discutissem formas de aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre a RAEM e a OMS. Durante o encontro, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura agradeceu o apoio dado pela Organização Mundial de Saúde em domínios como a prevenção e a defesa contra epidemias, a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. Alexis Tam voltou a reiterar a disponibilidade para apoiar a criação, por parte da Organização Mundial de Saúde, de mecanismos de saúde comunitária nos países localizados ao longo do percurso das “novas rotas da seda”. O governante mostra-se convicto que a cooperação entre o território e a OMS “será redobrada no futuro”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...