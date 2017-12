Governo confirma décimo caso importado de febre de dengue  

A Direcção dos Serviços de Saúde deu ontem conta, em comunicado, da detecção de um novo caso importado de febre de dengue, a décima ocorrência da índole registada este ano no território.

A doença foi detectada numa residente do território, de 28 anos. A mulher, que reside na Rua Central da Areia Preta, na zona de Hac Sa Wan, terá contraído a patologia na Tailândia, país para onde viajou com a família no início do mês na companhia de amigos e familiares.

De acordo com uma nota enviada às redacções pelos Serviços de Saúde, a paciente, que regressou ao território a 10 de Dezembro, deslocou-se três dias depois ao Hospital Kiang Wu, depois de se ter visto acometida de febre, de dores de cabeça e de dores musculares. A mulher acabou por não responder ao tratamento farmacológico receitado pelo médico que a atendeu e três dias depois, a 16 de Dezembro, regressou à mesma unidade hospitalar, onde foi submetida a testes de despistagem da febre de dengue.

Os resultados das análises foram ontem conhecidos, com a paciente a acusar febre de dengue de tipo II. Numa nota de imprensa enviada às redacções pela Direcção dos Serviços de Saúde, o organismo liderado por Lei Chin Ion adianta que, até ao momento, os familiares com quem a mulher habita e os amigos com que viajou para a Tailândia não apresentaram sintomas similares aos que levaram à hospitalização da paciente.

O organismo informa ainda que, a título meramente preventivo, vai “proceder à eliminação de mosquitos na área de residência da paciente”. A Direcção dos Serviços de Saúde deixam também um apelo aos residentes do território, instando-os a dar a devida atenção à higiene ambiental, eliminando eventuais fontes de proliferação de mosquitos e de larvas.