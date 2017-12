Generosidade sim, mas só para jovens patriotas  

Pequim vai injectar anualmente 15 mil milhões de renminbis anuais (2.27 milhões de dólares norte-americanos) num fundo de atribuição de bolsas escolares aos alunos das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau que estão a estudar em universidades do Continente. Para se candidatarem a uma bolsa, os visados têm apenas de se submeter a uma nova e potencialmente controversa condição: devem “amar a pátria” e defender a política “Um país dois sistemas”.

A condição, que encabeça o topo de uma lista onde constam três requerimentos, foi revelada no início da semana, quando o Conselho de Estado e o Governo de Macau anunciaram na segunda-feira várias medidas destinadas aos residentes de Hong Kong e de Macau que vivam no Continente, facultando-lhes tratamento equivalente aos cidadãos naturais da República Popular da China

O anúncio seguiu-se a um outro feito pela Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, onde se incluíam medidas como um maior acesso a trabalho, vagas nas escolas e ou acesso a um fundo de previdência direccionado para a habitação (ver texto na próxima página).

O novo requerimento consta de um documento sobre as linhas orientadoras de bolsas de estudo para Hong Kong, Macau e para cidadãos chineses que residem no estrangeiro. A lista em questão foi emitida em conjunto pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Educação em Outubro para substituir uma outra versão que vigorava desde 2006.

Os outros requerimentos são: os candidatos devem responder pelas leis da China e pelas regras das suas escolas, devem ser honestos, verdadeiros e moralmente correctos e – não menos importante – obterem bons resultados.

Enquanto que os recipientes das bolsas que violassem as leis e regulamentos do país, se juntassem a grupos ou organizações sociais ilegais ou quebrassem as regras da escola ficariam, como dantes, privados das suas distinções e prémios, as regras actualizadas acrescentaram uma nova violação à lista.

Os candidatos que pronunciarem palavras ou que exercerem acções que se oponham ao princípio governativo “Um país, dois Sistemas”, sob o qual Hong Kong goza actualmente de um elevado grau de autonomia, ficariam também desqualificados.

Porém, para os estudantes cumpridores a bolsa tem agora um sabor mais doce: com a adição de um novo nível de prémios, aumentos de cerca de 70 por cento em todos os prémios e mais 230 bolsas nas mais de cem universidades do continente que recebem estudantes das duas Regiões Administrativas Especiais. A maioria dos lugares são para alunos de licenciatura. Actualmente, existem cerca de 15 mil alunos da vizinha RAEHK a estudar em universidades do Continente.

Por cada conjunto de alunos de licenciatura, 190 irão receber bolsas com um prémio máximo de oito mil renminbis cada um, enquanto que os restantes 5.300 vão receber entre quatro mil a seis mil renminbis cada. Para os alunos dos cursos de pós-graduação, 40 vão receber bolsas no valor de 20 mil renminbis e os restantes entre cinco mil a 10 mil renminbis. Para os alunos de doutoramento, 20 vão receber 30 mil renminbis e os restantes entre sete mil a 15 mil.

Kevin Lam Tsz-kam, de 21 anos, estudante do último ano de licenciatura de ciências políticas na Universidade de Renmin em Pequim, considera que as novas condições são “normais”: “As bolsas são recursos especiais para os alunos de Hong Kong oferecidos pelo Governo Central. E o residentes de Hong Kong nunca pagam taxas a Pequim”, disse Lam, um dos alunos distinguidos com uma das 40 bolsas oferecidas pelo Governo Central a alunos de Hong Kong e de Macau.

Lam disse acreditar que a maioria dos residentes de Hong Kong, como ele, não teriam problemas com o requerimento e que as universidades não iriam monitorizar de perto o discurso ou comportamento dos recipientes das bolsas: “A não ser que tu faças algo escandaloso publicamente – online ou na vida real, e sejas apanhado”, disse Lam. “Os novos requerimentos são mais um gesto simbólico na minha opinião. Talvez o Governo Central não queira que os alunos de Hong Kong na China continental sigam o caminho de um pequeno número de estudantes radicais em Hong Kong”, disse Lam, referindo-se ao envolvimento de jovens de Hong Kong no movimento Occupy Central, com alguns a defenderem a independência da antiga colónia britânica.

Recentemente, na vizinha RAEHK jovens activistas distribuíram folhetos e autocolantes antes do início das aulas, promovendo o separatismo em dez escolas secundárias. Cartazes pró-independência foram colocados em duas instituições de ensino superior, após uma campanha semelhante no ano passado não ter tido resultados. O secretário da Educação, Kevin Yeung Yun-hung, alertou então para uma política de “tolerância zero” para os defensores da independência nos campus e em redor deles.

Fung Wai-wah, presidente do Sindicato dos Professores em Hong Kong, criticou a decisão em torno das bolsas e acusou Pequim de recorrer a dinheiro para garantir apoio público: “Não me parece que seja necessário que eles façam isto. Não deviam usar uma bolsa para tomar uma posição política”, disse. “Uma bolsa devia ser atribuída com base nos resultados”.

Fung acrescentou que acções como estas tornam difícil que Pequim possa inculcar verdadeiro patriotismo na cidade.

Contudo, Wong Kwan-yu, presidente da Federação de Trabalhadores da Educação pPró-Pequim, disse que as mudanças provavelmente não teriam um grande impacto nos potenciais candidatos, uma vez que a grande maioria dos estudantes que vão para o Continente não apoiam a independência de Hong Kong: “Se vais estudar para o Continente tens que respeitar o sistema de lá”, rematou.