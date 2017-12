Caso ligeiro de hipotermia leva ao internamento de mulher de 57 anos  

Uma mulher de 57 anos foi durante a noite de segunda para terça-feira assistida no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário a uma situação ligeira de hipotermia, o terceiro caso da índole registado no território desde que as temperaturas caíram de forma acentuada no fim-de-semana. A paciente, cuja situação foi clinicamente considerada como um caso ligeiro de hipotermia, acabou por ser internada para observação, adianta a Direcção dos Serviços de Saúde num comunicado enviado às redacções.

Na nota, o organismo liderado por Lei Chin Ion, socorre-se das previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos para alertar para a continuação do tempo frio. Os Serviços de Saúde explicam que as baixas temperaturas são favoráveis à ocorrência de situações de hipotermia, sendo que a condição pode ser particularmente gravosa para os idosos e para os portadores de doenças crónicas.

A Direcção dos Serviços de Saúde explica que o fenómeno conhecido como hipotermia ocorre quando a temperatura corporal cai abaixo dos 35 graus. O principal motivo que leva à ocorrência de hipotermia é a falta de roupa quente adequada ou a exposição prolongada ao frio ambiental que em Macau se faz sentir com maior incidência entre os meses de Novembro e Março.