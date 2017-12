Iluminação global: Funcionárias durante a produção de candeeiros na empresa Castro Lighting, em Rio Tinto, Gondomar. A Castro Lighting, uma empresa familiar que completa 40 anos no próximo ano, exporta de Rio Tinto, Gondomar, para todo o mundo. Com cerca de 100 trabalhadores, combina os métodos portugueses artesanais com métodos inovadores trazido de outras latitudes. A colocação de cristais nos candeeiros, por exemplo, continua a ser feita à mão. JOSÉ COELHO/ LUSA

