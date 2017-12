“Um teatro para crianças tem que ter interacção porque senão vai morrer”  

A companhia de teatro espanhola Teatre Animal traz amanhã a Macau o espectáculo infantil “Como Cão e Gato”. Em duas sessões apresentadas no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau, pelas 15h e depois às 19h30, os actores procuram, acima de tudo, uma interacção com o público, a quem vão solicitar ajuda para problemas que vão surgindo.

Nacho surge em palco como um inventor, ou melhor, como um artista cujas criações ganham vida própria através da máquina que o seu lado mais inventivo ajudou a criar. Confuso? No fundo, Nacho é um híbrido de inventor-artista – ou vice-versa – que à superfície se pode comparar com Victor Frankenstein. Um pouco como a criatura que no romance de Mary Shelley se ergue sozinha, os desenhos animalescos da personagem interpretada por Lluís Petit saltam da tela e juntam-se a ele em palco, protagonizando uma série de situações caricatas, que se resolvem apenas com a ajuda do público. Sem atribuir sentenças mas tendo como ponto de partida a interrogação “quem está certo ou errado?”, a companhia espanhola Teatre Animal construiu o espectáculo “Como Cão e Gato”, que é hoje apresentado no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau.

E quem é então o Nacho? “Para as crianças [o Nacho] é um inventor que tem um invento onde consegue desenhar os seus animais e as suas criações e o problema é que [as suas criações] têm vida e a vida não podes controlar. Quando criaste a vida, essa vida já é independente. [Um personagem] pode comer outro, o outro pode pegar-se com outro, há um desaparecimento e eu tenho que ir à procura deles”, explicou Lluís Petit ao PONTO FINAL. É então nestas situações – em que o caos invade a casa de Nacho e não só o cão e o gato mas também o crocodilo, o pássaro e o cavalo criam uma algazarra tal – que surge a Lola.

“[A Lola é como] uma ‘stage manager’. Ela vê-se envolta nos problemas com os animais e é ela também, em alguns momentos, que tem de resolver a situação”, explica Judit Ortiz, actriz que em palco é a facilitadora da resolução de problemas e também a encenadora da peça: “A nossa relação é uma relação de artista e ‘stage manager’. Eu estou aqui com os meus desenhos e a Lola é a pessoa que diz ‘Nacho, é agora… Vai começar, tens que olhar para o público’”, complementa Lluís.

A eterna relação conflituosa entre cão e gato deu não só o nome ao espectáculo como serviu igualmente de pretexto para a criação da peça. Porém, em cima do palco, Nacho e Lola não ditam quem está certo nem errado deixando estas sentenças para o público que invariavelmente se divide de forma mais ou menos igual entre quem é aqui “o bom e o mau da fita”: “Nós não queremos que haja bons e maus. O cão e o gato não são bons nem maus mas estão sempre a pegar-se então há sempre no público as pessoas que gostam mais do gato e as pessoas que gostam mais do cão. Com esta história nós queremos mostrar que as pessoas não são nem boas nem más”, afirmou Lluís Petit.

No fim, e usando as palavras de Judit Ortiz, a mensagem é de que “tudo passa, tudo se supera”: “Há uma grande mensagem que é a de que as coisas acontecem e às vezes é um grande problema mas no final tudo fica bem. Às vezes é difícil, a vida é difícil mas tu tens de continuar porque no final tudo vai ficar bem”, acrescentou o seu companheiro de palco.

“SE NÃO HÁ INTERACÇÃO ‘ES LA MUERTE’”

“Um teatro familiar e para crianças tem que ter interacção porque senão vai morrer. Se não houver nada que seja interactivo para as crianças elas vão dizer que é melhor ver televisão” sentenciou Petit, que se fez actor em plena rua. É através deste elemento, considerado por si “fundamental”, que Lluís e Judit impulsionam o envolvimento com o público, ao pedirem ajuda para solucionar os problemas, criando nos mais pequenos a ilusão de que foram também responsáveis por dar um rumo à história já destinada.

“Para nós é fundamental que agora as artes cénicas tenham uma ponta de interacção. Se não há interacção ‘es la muerte’. Os artistas morrem se não há interacção. O teatro tem que ser a arte da interacção, sem sombra de dúvida”, declarou o actor que afirmou que aquilo que fazem é mesmo “teatro de interacção”.

Após a estreia em Espanha, “Como Cão e Gato” percorreu já várias cidades da República Popular da China e chegou, inclusive a estar em cena durante três semanas consecutivas em Xangai. Antes das várias digressões pela China, o espectáculo tinha já sido apresentado também na Jordânia, sempre em língua inglesa. A versão que agora chega a Macau teve como única alteração a introdução de legendas.