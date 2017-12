Travessia do Delta só estará pronta em 2018  

Agora é oficial. O Secretário Chefe da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong confirmou no domingo há noite aquilo que há muito se suspeitava: a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não vai estar concluída este ano e só será inaugurada em 2018. A data efectiva da entrada em funcionamento da travessia será decidida pelo Governo Central depois de ultimados os detalhes que ainda permanecem pendentes.

As primeiras viaturas privadas a efectuarem a travessia do Delta do Rio das Pérolas só deverão circular na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em 2018, adiantou o Secretário-Chefe da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Matthew Cheung, colocando assim, parcialmente, fim ao mistério que rodeia a inauguração de uma obra que é vista por uns como um elefante branco e por outros como um importante impulso às estratégias de integração regional delineadas pelo Governo Central.

Os planos originais dos Governo de Cantão, de Hong Kong e de Macau apontavam para a conclusão da obra em 2016, mas os sucessivos atrasos na construção de algumas infra-estruturas que integram o projecto levaram os responsáveis pelo projecto a definir o final do presente ano como o novo limite para a conclusão da infra-estrutura.

Com 2017 praticamente no fim, a probabilidade da ponte poder vir a ser inaugurada ainda este ano prefigurava-se cada vez mais remota e a confirmação de que a empreitada não estará pronta em 2017 chegou na noite de domingo, com o número dois do Executivo da antiga colónia britânica a confirmar , num texto que escreveu no seu blog oficial, que os três governos envolvidos na execução da obra estão a deparar-se com dificuldades acrescidas para dar a obra por concluída ainda este ano: “Vamos continuar a discutir os procedimentos de controlo transfronteiriço. Depois desta questão estar concluída, vamos entregar um relatório ao Governo Central para que possa decidir para quando é que poderá agendar a data de abertura. Vamos tornar a data pública assim que a decisão do Governo Central estiver tomada”, escreveu Matthew Cheung.

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau devia ter entrado em operações no ano passado, mas a construção da secção de Hong Kong da travessia – que liga a plataforma principal à ilha de Chek Lap Kok, esteve suspensa durante um ano, depois de um residente da RAEHK ter interposto uma providência cautelar junto de um dos tribunais da vizinha Região Administrativa Especial por considerar que o impacto ambiental do projecto não tinha sido devidamente avaliado.

Lançada em 2011, a empreitada de construção da Ponte acabou por sofrer reveses sucessivos, entre os quais se contam um grande número de acidentes de trabalho e derrapagens orçamentais. Na semana passada, o Executivo da vizinha RAEHK anunciou que os contribuintes da antiga colónia britânica vão ter que desembolsar mais 2,36 mil milhões de dólares de Hong Kong do que esteva originalmente previsto para fazer face ao aumento dos gastos registados nos trabalhos de construção.

Com 55 quilómetros, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é constituída por três segmentos elevados interligados, por um túnel e por ilhas artificiais. A estrutura vai, alegadamente, colocar as duas margens do Delta a uma hora de distância uma da outra.

No texto que escreveu no domingo no seu blog oficial, Matthew Cheung abordou ainda dois outros grandes projectos actualmente impulsionados pelas autoridades de Hong Kong. O Secretário-Chefe do Governo da RAEHK garante que a Linha Ferroviária de Alta Velocidade Hong Kong-Shenzhen-Cantão e o novo posto fronteiriço entre Heung Yuen Wai e Liantang também vão estar concluídos em 2018, escreve o South China Morning Post.