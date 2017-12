“The Sound of Music” estreia-se esta quarta-feira no Venetian  

O musical “The Sound of Music” sobe amanhã ao palco do “The Venetian Theatre”, onde vai permanecer até 7 der Janeiro. O espectáculo inclui no elenco jovens actores de Macau e de Hong Kong. A produção do teatro London Palladium, no West End londrino, já foi representada por 954 ocasiões, tendo sido vista por mais de dois milhões de espectadores. O reportório do musical integra temas que o grande público conhece do filme com o mesmo nome, estreado em 1965, e protagonizado por Julie Andrews e Christopher Plummer, como “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi”, “Climb Ev’ry Mountain”, “The Lonely Goatherd”, “Sixteen Going on Seventeen”, e “The Sound of Music”.

O preço dos bilhetes, ainda disponíveis, varia entre as 288 e as 888 patacas.