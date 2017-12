Superavit do Japão recuou 22 por cento em Novembro

A balança comercial do Japão registou em Novembro um superavit de 113.357 milhões de ienes, menos 22 por cento do que em igual mês do ano passado, indicou ontem o Ministério das Finanças nipónico.

As exportações japonesas cresceram 16,2 por cento em termos anuais homólogos até aos 6,92 biliões de ienes, enquanto as importações aumentaram 17,2 por cento, atingindo em Novembro 6,8 biliões de ienes.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério das Finanças, o défice comercial do Japão com o seu principal parceiro comercial, a China, aumentou 11,8 por cento em Novembro, ascendendo a 430.979 milhões de ienes.

Com o segundo parceiro comercial, os Estados Unidos, o Japão registou um saldo positivo de 660.052 milhões de ienes, número que traduz um aumento de 13,7 por cento em termos anuais homólogos.

Já com a União Europeia, terceiro parceiro comercial, o Japão registou um défice de 49.975 milhões de ienes, menos 41,1 por cento face a Novembro de 2016.

Com o Brasil teve um saldo negativo de 56.136 milhões de ienes, mais 40 por cento do que em igual período do ano passado.