Senna Fernandes define 2018 como “Ano da Gastronomia”  

Helena de Senna Fernandes acredita que 2018 será o ano de afirmação de Macau como cidade gastronómica. Citada pela Macau News Agency, a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo, adianta que o organismo que dirige elegeu a gastronomia como um dos domínios que o Governo tenciona promover de forma mais intensa: “No ano que vem, um grande projecto será a promoção de Macau como uma cidade da gastronomia”, disse Senna Fernandes. “Nós decidimos que no próximo ano a nossa promoção total, as nossas principais promoções, estarão centradas em torno do que chamamos de “Ano da Gastronomia”.

A directora dos Serviços de Turismo referiu ainda, de acordo com a agência noticiosa, que as actividades de promoção não se limitarão ao Governo, mas incluirão ainda “o sector privado, diferentes associações e projectos académicos, para que possamos juntar isso ao longo de um ano inteiro de celebração”.

Macau foi incluída na Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no domínio da gastronomia, a 1 de Novembro. A cerimónia de atribuição dos “Asia’s 50 Best Restaurants” é um dos eventos gastronómicos que o território vai acolher em 2018 e 2019, e que vai trazer ao território alguns dos mais conceituados chefs do continente asiático.