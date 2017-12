Recenseamento eleitoral termina a 29 de Dezembro  

0.Recenseamento eleitoral de 2017 termina a 29 de Dezembro

Terminam a 29 de Dezembro, os procedimentos de recenseamento eleitoral relativos ao corrente ano. Os pedidos efectuados até à data “constarão dos cadernos de recenseamento a elaborar no mês de Janeiro de 2018”, anunciaram ontem os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

O organismo liderado por Eddy Kou diz que é aconselhável que os cidadãos que nunca se recensearam e que reúnam os requisitos necessários, “efectuem a sua inscrição no recenseamento eleitoral antes da referida data, para que o SAFP possam proceder, atempadamente e nos termos legais, à respectiva apreciação e, consequentemente, que os eleitores qualificados sejam inscritos nos cadernos de recenseamento a expor publicamente em Janeiro do próximo ano”.

A inscrição pode ser efectuada no balcão de atendimento do Centro de Informações sobre Assuntos Eleitorais no Edifício da Administração Pública, situado na Rua do Campo, e nos quiosques de serviços de auto-atendimento com função de recenseamento eleitoral, instalados em mais de 40 pontos da cidade.