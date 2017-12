RAEM concede quase 80 milhões de patacas a empresa chinesa para concepção do túnel de ligação entre aterros  

O Executivo da RAEM celebrou um contrato com a empresa CCCC Highway Consultants no valor global de 77.42 milhões de patacas, de acordo com um despacho esta segunda-feira publicado em Boletim Oficial. A companhia, com sede em Pequim, vai ficar responsável pelo desenvolvimento do projecto preliminar de um túnel que deverá fazer a ligação entre as zonas A e B dos novos aterros.

O montante global de quase 80 milhões de patacas vai ser atribuído à CCCC Highway Consultants em quatro parcelas, sendo que a primeira, no valor de 7.77 milhões, deverá ser disponibilizada ainda este ano. Os segundo e terceiro pagamento – respectivamente no valor de 34.84 milhões e 27.09 milhões de patacas – irão ser saldados em 2019 e 2020. A quarta e última prestação, de valor igual à da primeira, irá ser paga em 2021.

A sucursal de Macau da empresa chinesa de planeamento e projecção de infra-estruturas está também responsável pela concepção inicial da quarta ligação entre Macau e a Taipa. O projecto relativo à travessia foi temporariamente suspenso em Julho último pelo Governo Central até serem realizados estudos sobre as condições de segurança relativas à circulação fluvial.

A CCCC Highway Consultants tem também sob a sua alçada o projecto de concepção do túnel submerso que integra a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau cuja conclusão, recorde-se, estava prevista ainda para este ano.

A empresa foi fundada em 1954 e era conhecida como o Highway Planning and Design Institute (Instituto de Concepção e Planeamento de Auto-estradas) do Ministério dos Transportes da República Popular da China. Posteriormente foi reorganizada e integrada na China Communications Construction Company. A CCCC Highway Consultants conta actualmente no seu portefólio de projectos com 25 pontes, 18 auto-estradas, entre outros no estrangeiro em países como Malásia, Panamá, Paquistão ou Turquia.