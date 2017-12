Petrobrás vende 25 por cento da participação em campo petrolífero à Statoil

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou ontem que assinou um contrato de venda de 25 por cento da sua participação no campo Roncador com a norueguesa Statoil pelo valor total de 2,9 mil milhões de dólares.

Deste total, 2,3 mil milhões de dólares serão pagos na conclusão da operação e os restantes 550 milhões de dólares (466 milhões de euros) em pagamentos contingentes relacionados com investimentos dos projectos que visam o aumento do factor de recuperação do campo.

O campo de Roncador, no litoral brasileiro, é o terceiro maior campo da Petrobras em termos de produção, com 10 mil milhões de barris de óleo equivalente (boe) e expectativa de volume recuperável de mais de mil milhões de boe.