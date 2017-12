Organização Liang Wenchong brindada com  mais de 500 mil dólares de Hong Kong  

Um leilão de caridade organizado pelo Galaxy Entertainment Group e pelo Suncity Group juntou um total de 582.835 dólares de Hong Kong. O montante, que inclui já a “dedução dos custos necessários”, segundo explica a Suncity em comunicado, irá ser entregue à Liang Wenchong Golf Club Charitable Organization. De acordo com a mesma nota de imprensa, esta entidade tem por objectivo “desenvolver as crianças e os adolescentes moralmente, intelectualmente e fisicamente ao praticar golfe com eles para que eles possam cultivar um temperamento maduro”.

O leilão de caridade realizou-se após o “Galaxy Entertainment and Group Suncity Group Golf Tournament” que decorreu esta sexta-feira no Macau Golf and Country Club. O torneio de golfe contou com a participação de Liang Wenchong, o primeiro jogador de golfe da República Popular da China a participar em quatro Grand Slams.