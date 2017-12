Obras viárias: Menos intervenções, mas maiores constrangimentos  

Apesar de o número de obras viárias previstas para o próximo ano ser inferior ao conduzido em 2017, as intervenções vão afectar algumas das principais artérias do território. Do total de 711 projectos para 2018, 27 são de grande dimensão e vão estar directamente relacionadas com algumas das vias com maior circulação.

No próximo ano, o número global de obras viárias vai diminuir de 711 para um total de 617 projectos, ou seja, uma redução de 13,2 por cento face a 2017. Porém, as boas notícias ontem apresentadas pelo Grupo de Coordenação de Obras Viárias ficam por aqui, uma vez que 27 das intervenções previstas para o próximo ano serão de grande envergadura e irão afectar directamente algumas das artérias mais movimentadas do território. Entre os principais projectos que poderão vir a afectar ainda mais o trânsito de Macau contam-se o reordenamento de estradas em redor da Rotunda da Piscina Olímpica e a repavimentação da Avenida da Ponte da Amizade.

Entre as mais de seis centenas de obras viárias que se devem realizar um pouco por toda a RAEM no próximo ano estão já as mais de 80 que não foram concluídas no decorrer deste ano e que, por isso, terão que transitar para o próximo ano. As principais intervenções estão relacionadas com o aumento da capacidade de fornecimento de energia eléctrica, pela construção e reordenamento da rede de esgotos, pela ligação da rede viária da zona do NAPE e ainda pela construção de viadutos: “Macau estará sob grande pressão ao nível do trânsito”, avisam os responsáveis pelo Grupo de Coordenação de Obras Viárias.

Já as zonas mais mais afectadas serão a Areia Preta, as Avenidas da Ponte da Amizade, do Almirante Lacerda, do Conselheiro de Ferreira de Almeida, de Guimarães e dos Jogos da Ásia Oriental, bem como a Estrada do Reservatório, a Estrada de Pac On e a Rotunda da Piscina Olímpica. Será nesta última zona que vai decorrer a obra de maior duração com 1080 dias de trabalho e com início previsto para o terceiro trimestre de 2018. Ao longo destes mais de mil dias será reordenada a rede viária e construído um viaduto com quatro faixas de rodagem e dois sentidos de circulação que irá fazer a ligação entre a Avenida dos Jogos da Ásia Oriental e a Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança. Adicionalmente, na periferia da rotunda irá proceder-se também ao alargamento da rodovia e ao reordenamento do sistema de drenagem.

Já o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) irá ser responsável por 18 obras relacionadas com a rede de esgotos e a repavimentação de estradas. Aquela que Leong Chai Weng, técnico superior da Divisão de Vias Públicas dos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do IACM, considera que “pode afectar mais” a circulação é a da Avenida da Ponte da Amizade, com início previsto para o terceiro trimestre: “Agora encontra-se bastante movimentada por isso vamos tentar fazer durante as férias de Verão durante 60 dias”, explicou o responsável.

Entre as restantes intervenções sob a alçada do IACM estão a renovação da rede de águas residuais da Avenida do Almirante Lacerda (90 dias de execução no segundo trimestre), o embelezamento de passadeiras na zona do Hipódromo entre o segundo e o quarto trimestre e ainda a repavimentação da via junto ao Jardim de S. Francisco e na Avenida do Coronel Mesquita, Estrada de Adolfo Loureiro e na Rua de Sacadura Cabral.

Para que todas estas obras possam afectar o mínimo possível a população, o Grupo de Coordenação de Obras Viárias recordou que já tinha lançado no ano passado um conjunto de 10 medidas de optimização de coordenação e gestão. Lo Seng Chi, chefe do Departamento de Gestão de Tráfego da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), explicou que se iria tentar restringir o número de obras de grande envergadura a apenas uma por zona e também realizar as intervenções de forma faseada: “Principalmente na zona da Taipa vamos tentar terminar primeiro uma obra antes de começar outra e se vamos encurtar umas estradas vamos alargar outras para que o movimento não seja muito afectado”, explicou.

“Vamos também aproveitar a realização de obras em conjunto para evitar a reabertura de valas. Na mesma zona pode ser preciso fazer um novo canal para águas residuais, então aproveitamos e dois serviços públicos podem fazer obras ao mesmo tempo”, complementou Mok Sei Tou, chefe da Divisão de Coordenação do Departamento de Gestão de Tráfego da DSAT.