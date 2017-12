Moçambique: Alimentos não fortificados poderão vir a ser retirados das prateleiras  

Os produtos alimentares não fortificados que forem encontrados à venda em Moçambique a partir de Março de 2018 podem ser retirados das prateleiras pelas autoridades, anunciou a Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE).

De acordo com informação da INAE consultada ontem pela Lusa, a medida visa combater a desnutrição crónica no país, sobretudo junto de crianças até aos cinco anos.

A acção prevê ainda a penalização dos comerciantes infractores. Para combater a desnutrição e outros problemas, o Estado moçambicano decidiu que a fortificação de alimentos deve ser obrigatória nas farinhas de trigo e de milho, sal, óleo e açúcar.

Na última semana, um estudo do Observatório do Mercado (iniciativa da ProConsumers – Associação para o Estudo e Defesa do Consumidor) revelou que, entre 760 estabelecimentos comerciais visitados, só 39,4 por cento dos produtos tinha rotulagem que indica serem fortificados, enquanto 41 por cento indica não o serem e 19 por cento são produtos avulso, sem informações.

O açúcar e a farinha de trigo são os produtos comercializados com baixos índices de fortificação em quase todos os mercados abrangidos pela pesquisa, refere-se no documento.