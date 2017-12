Lawrence Ho aliena participação no Tigre de Cristal

O presidente da Melco Resorts and Entertainment decidiu desfazer-se da participação que detém no capital da Summit Ascent Holdings, a empresa responsável pela gestão operacional do casino russo Tigre de Cristal. Ho possuía acções da empresa a título individual, mas também através da Quick Glitter, empresa de cujo capital é dono a cem por cento.

O magnata do jogo Lawrence Ho Yau Lung, presidente da Melco Resorts and Entertainment, vai alienar a participação que detém na Summit Ascent Holdings, a principal accionista do casino Tigre de Cristal, empreendimento situado no Extremo Oriente Russo, nas imediações da cidade de Vladivostok.

O empresário planeia vender os 20 milhões de acções que detém no capital da Summit Ascent, empresa listada no mercado bolsista da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Ao transaccionar os títulos, Lawrence Ho está a alienar a participação de 1,34 por cento que detém na empresa, de acordo com um comunicado enviado pela Summit Accent à entidade gestora do Hang Seng Index.

Mas não é só. Para além de se retirar a título individual da concessionária responsável pela gestão das operações de jogo no Extremo Oriente Russo, Lawrence Ho planeia também liquidar por inteiro a posição da Quick Glitter Ltd no capital da Summit Ascent. A Quick Glitter, cujo capital é detido a cem por cento pelo magnata, possui cerca de 238,6 milhões de títulos da Summit Accent, o equivalente a uma fatia de 16,03 por cento do capital da concessionária de jogo.

“O Conselho de Administração foi informado pelo Sr. Ho – presidente, director não executivo e um accionista substancial da empresa – que a 15 de Dezembro de 2017, o Sr. Ho e uma empresa por ele detida na totalidade, a Quick Glitter, chegaram a acordo com o agente intermediário para a venda, por parte do Sr. Ho e da Quick Glitter, da participação que detém ao preço unitário de 1,05 dólares de Hong Kong por acção”, explicou a Summit Ascent, num comunicado citado pelo portal GGR Asia.

O agente intermediário é identificado no comunicado como sendo a Sun Hung Kai Investment Services Ltd, uma agência de corretagem da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. O processo de alienação das acções de Lawrence Ho e da Quick Glitter deve estar concluído ainda esta semana, provavelmente a 20 de Dezembro: “Após a conclusão do processo, o Sr. Ho e a Quick Glitter vão deixar de possuir qualquer representação na empresa”, complementa o comunicado.

De acordo com o relatório intercalar apresentado pela Summit Ascent em meados do corrente ano, Lawrence Ho era, no final de Junho, o maior accionista a título individual da empresa, como uma participação de 27,71 por cento. A fasquia englobava as acções em nome próprio do empresário e também a participação da Quick Glitter. Ao vice-presidente da Summit Ascent , John Wang, pertencia no final de Junho a segunda principal fatia do capital accionista da concessionária, com Wang a deter uma participação de 10.84 por cento do capital da empresa.

Esta é a segunda vez em menos de quatro meses que Lawrence Ho actua no sentido de reduzir o seu envolvimento com a indústria do jogo russo. Em Setembro, o magnata e filho de Stanley Ho já tinha reduzido substancialmente a sua posição no capital financeiro da Summit Accent.

O banco de investimento Union Gaming Securities Asia Ltd justifica a decisão, tomada por Lawrence Ho, de alienar por completo a sua participação na estrutura accionista da Summit Accent com o facto do mercado do Extremo Oriente Russo não se estar a revelar tão lucrativo como prometia. Uma “confluência de factores” estão, no entender do analista Grant Govertsen, a impedir que Vladivostok atinja o seu máximo potencial, num cenário que se deve agravar nos próximos anos: “É possível que o imposto do jogo, que tem por base um valor fixo cobrado por mesa e por máquina, venha a subir para o dobro no próximo ano e a multiplicar-se por dez ao longo dos próximos anos. Por outro lado, são numerosas as valências de jogo ilegais que operam nas imediações e a escassa concentração de população mantém-se um obstáculo à afirmação do mercado do jogo. Dadas todas estas questões, a probabilidade da segunda fase do projecto da Summit Ascent para a região poder vir a ser lançada num futuro próximo postula-se cada vez como mais diminuta”, defende Govertsen.

A Summit Ascent é a accionista maioritária no hotel-casino Tigre de Cristal, localizado na região de Primorsky Krai. A empresa anunciou um prejuízo de 5,4 milhões de dólares de Hong Kong na primeira metade do corrente ano, um resultado notoriamente negativo quando comparado com os lucros de 5,5 milhões alcançados em igual período de 2017.

Primorsky Krai, a “Macau do Norte” que tarda a afirmar-se

Inaugurado no Outono de 2015, há pouco mais de dois anos, o hotel-casino Tigre de Cristal devia ser o primeiro de uma série de empreendimentos de jogo destinados a tornar a região de Vladivostok numa alternativa setentrional à preponderância de Macau como capital asiática do jogo. As autoridades russas visavam atrair sobretudo apostadores das regiões norte da China e apostadores endinheirados do Japão e da Coreia do Sul, mas desde que o Tigre de Cristal foi inaugurado pouco ou nada tem acontecido no Extremo Oriente Russo e o casino continua a ser o único a operar na região de Primorksy.

Em Agosto, a Summit Ascent adiantou que esperava inaugurar parcialmente a segunda fase do projecto “na segunda metade de 2019”, ano em que a primeira valência de jogo concorrente também deveria abrir portas. Em Maio de 2015, a operadora de jogo cambojana NagaCorpo chegou a organizar uma cerimónia de lançamento da primeira pedra para o que seria o seu primeiro casino fora do Camboja. A construção do empreendimento tem, no entanto, avançado a ritmo lento: no seu mais recente comunicado, a Naga Corp diz que tenciona ter o seu projecto russo pronto para ser inaugurado na primeira metade de 2019.

A Diamond Fortune Holding Ltd, por sua vez, iniciou no começo do presente ano os trabalhos de preparação para o processo de construção do seu primeiro casino resort em Primorsky Krai. O Selena World Resort and Casino deve abrir portas em 2019.