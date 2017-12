Kim Jong-un homenageia o pai no sexto aniversário da sua morte  

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou o mausoléu que guarda o corpo embalsamado do pai, Kim Jong-il, por ocasião do sexto aniversário da sua morte, informaram esta segunda-feira os ‘media’ norte-coreanos.

Como é habitual nesta efeméride, Kim Jong-un deslocou-se ao Palácio do Sol de Kumsusan, em Pyongyang, onde também se encontra o corpo do avô e fundador do regime, Kim Il-sung, que morreu em 1994.

Kim Jong-il, conhecido por “querido líder”, governou a Coreia do Norte com mão de ferro durante 17 anos, desde 1994 até à sua morte, em 2011, altura em que o jovem Kim Jong-un assumiu o poder do hermético país asiático.

Kim Jong-un afirmou, durante a visita ao mausoléu, que vai lutar “com maior determinação” para que a Coreia do Norte seja um país “politicamente independente e auto-suficiente em termos económicos e ao nível da defesa”, segundo um breve comunicado publicado pela agência estatal de notícias KCNA.

Tanto a KCNA como o principal diário norte-coreano, o Rodong Shinmun, publicaram uma fotografia de Kim a prestar homenagem e outra de uma oferenda floral colocada em frente das estátuas de Kim Jong-il e de Kim Il-sung.