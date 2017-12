Instituto Internacional de Macau atribui bolsas a três investigadores brasileiros  

Estão seleccionados os três projectos candidatos à Bolsa de Pesquisador Júnior, atribuída pelo Real Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro, com o apoio do Instituto Internacional de Macau (IIM). O protocolo, assinado entre as duas instituições há cerca de cinco anos, visa, explica Rufino Ramos, estimular no meio académico brasileiro o interesse pelo tema das relações históricas, económicas, sociais e culturais entre o Brasil e Macau. Cada bolsa, de 12 meses, tem o valor de seis mil reais e é atribuída a um máximo de três bolseiros.

“Estas bolsas, de 12 meses, servem para estimular o conhecimento entre o meio académico, e no Brasil em especial, do tema Macau e as suas relações históricas, económicas, sociais e culturais com o Brasil. Houve sempre uma cooperação resultante de um protocolo firmado há mais de dez anos, e há cerca de cinco anos um acordo para concretizar esse protocolo, na área de investigação académica”, conta o secretário-geral do IIM ao PONTO FINAL.

Rufino Ramos detalha ainda os trâmites de uma bolsa destinada a investigadores brasileiros, mas que visa o trabalho académico desenvolvido em torno de Macau: “O valor de cada bolsa é de seis mil reais anuais [cerca de 14.600 patacas], para um máximo de três bolseiros, sendo os temas obrigatoriamente relacionados com Macau ou com as relações entre Macau e o Brasil. Os investigadores fazem o trabalho sem se deslocarem a Macau, por conta do IIM”.

Já os projectos remetidos a concurso, são seleccionados por um júri constituído por elementos indicados pelas duas instituições: “Há um concurso anual em que um júri constituído por elementos escolhidos pelo Real Gabinete de Leitura e do IIM selecciona os candidatos mediante a apreciação dos temas apresentados, curriculum e sinopse do trabalho”, conta o secretário-Geral do IIM, que explica ainda que “alguns dos trabalhos são publicados em livro ou em excerto na revista do Instituto ‘Oriente/Ocidente’”.

Entre os candidatos agora seleccionados, estão os investigadores Edivan Silva da Costa, com o projecto “Brasil, China e Macau: Redes migratórias e comerciais macauenses na região metropolitana do Rio de Janeiro”, Giovanna do Carmo Cezar, com “Região Administrativa Especial de Macau: Potencialidades e perspectivas para o Brasil” e Jéssica Pacheco Chuab, com o projecto “De Macau ao Rio de Janeiro: Um percurso visual”. S.G.