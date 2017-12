Inspecção e Coordenação de Jogos. “Business as usual” no Natal

A quadra pode ser festiva, mas para os funcionários da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo, Natal é mesmo quando o homem quiser, na medida em que será um dia mais de trabalho para o pessoal do corpo inspectivo do organismo liderado por Paulo Martins Chan.

Numa breve comunicado de imprensa, a DICJ esclarece que as ocasiões festivas que se assinalam ao longo das próximas duas semanas não vão influir na forma como as competências do organismo serão exercidas. A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos esclarece que o pessoal responsável pelas estratégias de inspecção no seio da entidade reguladora da indústria do jogo no território vão continuar a “prestar todo o apoio necessário no âmbito do exercício normal das suas funções de fiscalização do acesso e funcionamento dos respectivos casinos, durante 24 horas por dia”, esclarece o organismo.

A direcção de serviços liderada por Paulo Martins Chan vai ainda garantir de forma ininterrupta os serviços que gerem as medidas de “auto-exclusão” relativas às salas de jogo do território. Os apostadores que queiram ser proibidos de entrar nos casinos têm apenas de submeter o respectivo requerimento em qualquer um dos 28 quiosques de informações sobre Jogo Responsável disponíveis na Região Administrativa Especial de Macau.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos é um dos quatro serviços e departamentos sob a alçada da Secretaria para a Economia e Finanças que vão disponibilizar linhas telefónicas especiais com o objectivo de ajudar a resolver eventuais conflitos ou diferendos que possam surgir durante a quadra festiva. Os três outros organismos são o Conselho dos Consumidores, a Direcção dos Serviços de Economia e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.