GPDP organiza palestra sobre pagamentos electrónicos  

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais organizou recentemente uma palestra subordinada ao tema “pagamento electrónico e protecção de dados pessoais”. No decorrer da iniciativa foram apresentados os meios de pagamento electrónico disponíveis no mercado de Macau, assim como as suas tendências de desenvolvimento. Cerca de uma centena de responsáveis e representantes dos serviços públicos estiveram presentes na sessão que teve como oradores Wang Xiaotin, do Banco da China, e Lao Mei Meng, da Macau Pass.

