Dois casos de hipotermia registados no Conde de São Januário  

A Direcção dos Serviços de Saúde registou, nos últimos dias, dois casos de hipotermia no território. Dois idosos, de 64 e 87 anos, deram entrada no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, informa o organismo liderado por Lei Chin Ion: “Estas situações foram clinicamente consideradas como casos ligeiros de hipotermia, sendo que um paciente teve alta e o outro teve necessidade de ser internado para observação”, escreve o organismo, num comunicado ontem divulgado.

Tendo em conta que a temperatura mínima em Macau deverá continuar a rondar, nos próximos dias, os 7 graus centígrados, os Serviços de Saúde apelam aos cidadãos, especialmente idosos e portadores de doenças crónicas, “para se prevenirem contra a hipotermia, prestando particular atenção ao uso de roupas adequadas contra o frio”. O organismo pede ainda aos indivíduos e entidades responsáveis pelos cuidados aos idosos e doentes crónicos para aplicarem “as medidas adequadas de prevenção e cuidados, com vista a proteger a saúde destes grupos”.