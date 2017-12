Dez suspeitos de tráfico de droga executados em Guangdong após julgamentos públicos

As autoridades da vizinha província continental de Guangdong executaram no fim de semana dez arguidos condenados por tráfico de droga, por homicídio e por roubo. Os alegados criminosos foram executados na sequência de um julgamento público que levou milhares de pessoas ao principal recinto desportivo da cidade de Lufeng.

Dez pessoas foram executadas no fim de semana pelas autoridades da vizinha província continental de Guangdong, após terem sido julgadas publicamente e condenadas à morte por tráfico de droga, informou a imprensa estatal.

Segundo noticiou no domingo o Global Times – jornal em inglês do grupo Diário do Povo, órgão central do Partido Comunista Chinês (PCC) – 12 arguidos que estavam acusados por venda de droga, assassínio e roubo foram submetidos, no sábado, a um julgamento público. A iniciativa foi realizada diante de milhares de pessoas, no estádio de Donghai, na cidade de Lufeng.

Dois tribunais da vizinha província de Guangdong – o de Lufeng e o de Shanwei – encarregaram-se do processo, durante o qual condenaram à morte dez dos 12 acusados, os quais foram executados imediatamente após a leitura da sentença.

O portal chinês Beijing News publicou vários vídeos na sua conta oficial no Weibo, o equivalente chinês à rede social Twitter, que mostram os acusados a entrar no estádio num veículo policial descoberto, rodeados por vários agentes armados.

Desconhece-se a forma como foram concretizadas as execuções, apesar de este diário ter indicado que foram feitas de forma privada ao contrário do que era habitual na República Popular da China na década de 1990, quando as execuções eram conduzidas em estádios, de maneira pública, prática que nos últimos anos parece ter sido abandonada.

As autoridades locais defendem este tipo de prática como forma de demonstrar aos cidadãos a mão dura do Governo contra o tráfico e o consumo de estupefacientes, segundo destacou a agência de notícias oficial Xinhua.

Em 2015 outras 13 pessoas foram julgadas publicamente e, posteriormente executadas em Lufeng, pelo mesmo delito, diante de mais de dez mil pessoas e apenas seis meses depois outras oito tiveram a mesma sorte.

Esta cidade do sul da China é um dos principais focos de actuação do Governo no âmbito da sua campanha anti-droga por ser uma zona de trânsito habitual de armazenamento e tráfico de substâncias ilícitas.

Em 2014 a polícia apreendeu três toneladas de metanfetaminas e deteve aproximadamente 200 pessoas.

O tráfico de droga em grande escala é um crime passível de ser punido com pena de morte no Continente, onde vários cidadãos estrangeiros foram executados pela justiça do gigante asiático depois de terem sido detidos na posse de estupefacientes.