Debandada no Bangladesh faz dez mortos e quinze feridos  

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 15 ficaram esta segunda-feira feridas no sul do Bangladesh devido a uma debandada durante as cerimónias fúnebres de um popular autarca, morto na sexta-feira passada, informaram fontes oficiais citadas pela agência Efe.

“Cerca de 2.000 pessoas esperavam no exterior do recinto enquanto um primeiro grupo comia e quando os primeiros acabaram, todos começaram a entrar na sala, o que fez cair a porta, causando a debandada”, indicou um dos organizadores do evento, Shawrup Roy.

O incidente ocorreu pelas 13:30 no Centro de Convenções Rima de Chittagong, onde decorria a cerimónia de “Qul khawni” pelo ex-presidente da Câmara da cidade A.B.M. Mohiuddin Chowdhury, um evento habitual entre os muçulmanos do Bangladesh que se celebra uns dias após o funeral.

“Hoje organizámos programas em 13 sítios diferentes, este lugar era reservado para não muçulmanos”, disse Roy.

Um porta-voz do Hospital Colégio Médico de Chittagong, Mohammad Alauddin, confirmou que até ao momento o centro recebeu 10 cadáveres, dos quais apenas quatro foram identificados. Outras 15 pessoas deram entrada no hospital.