Foi renovado o contrato do magistrado do Ministério Público, António Archer Leite de Queirós. A ordem executiva que autoriza a renovação do vínculo contratual do procurador português foi ontem publicada em Boletim Oficial. De acordo com o documento, assinado pelo Chefe do Executivo, a renovação produz efeitos a partir do dia 20 de Dezembro, e estende-se até 22 de Setembro de 2019

