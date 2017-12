Contrato do metro ligeiro encarece trinta milhões de patacas  

É um acréscimo de 30 milhões de patacas no fornecimento do sistema para a primeira fase do Metro Ligeiro. De acordo com a Rádio Macau, a actualização do contrato com a Mitsubishi Heavy Industries foi ontem publicada em Boletim Oficial, num despacho assinado pelo Chefe do Executivo. O custo do contrato do metro atinge agora um montante global de 5 mil e 388 milhões de patacas. O aumento é justificado com o ajustamento de trabalhos contratuais.

De acordo com a Rádio Macau esta é já a sexta vez que o contrato é actualizado desde a sua celebração, em 2011. Em seis anos o valor global aumentou cerca de 700 milhões de patacas.

Também ontem foi concedido um contrato no valor de 211,04 milhões de patacas a um consórcio formado pela Waterleau e a OriginWater para prestar serviços de operação e manutenção para as usinas de tratamento de águas residuais na Taipa e no Aeroporto Internacional de Macau, de acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial. De acordo com o documento, o montante será dividido em cinco parcelas, a partir de 2018, com 54,78 milhões de patacas a serem pagos ao consórcio pela prestação de serviços. A maior parcela, de 67,72 milhões de patacas, será paga em 2019. Montantes similares serão pagos nos três anos subsequentes: 28,95 milhões em 2020, 30,13 milhões em 2021 e 29,44 milhões em 2022.