Chefe do Executivo recebeu Gao Yan, vice-ministra do Comércio  

O Chefe do Executivo esteve ontem reunido com a vice-ministra do Comércio da República Popular da China, Gao Yan. No encontro foram trocadas impressões sobre os dois memorandos ontem assinados – o “Acordo de Investimento” e o “Acordo de Cooperação Económica e Técnica” – no âmbito do “Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA)”. Os tratados foram esta segunda-feira formalizados entre Gao Yan e o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. Chui Sai On considerou que os mesmos acordos representam um “enorme avanço no desenvolvimento da RAEM, assim como uma cooperação mais estreita entre o a China interior e Macau, nos domínios da economia e do comércio”.

O líder do Governo assegurou que o Executivo vai “realizar o planeamento da melhor forma e aproveitar ao máximo os privilégios e vantagens, no sentido de promover a diversificação adequada da economia e acelerar a construção da cidade na concretização e execução do papel ‘Um Centro, Uma plataforma’”.