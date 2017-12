Bactéria responsável pela doença do legionário detectada na fonte do Jardim Camões

Na fonte do Jardim Luís de Camões, nas proximidades da residência de uma paciente que recentemente contraiu a doença do legionário, foi detectada a bactéria da legionella, ainda que em “pequena quantidade”. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) já procedeu à limpeza e esterilização do local e a Direcção dos Serviços de Saúde garante que a fonte não esteve na origem da infecção contraída pela mulher. O organismo assegura ainda que os três casos detectados este ano foram esporádicos, que em Macau a incidência de Legionella não é anormal e que “não existe nenhum surto”.

Foi detectada, em pequena quantidade, a bactéria legionella pneumophila na fonte do Jardim de Luís de Camões. O local situa-se nas imediações da residência de um mulher de 43 anos que foi internada, depois de lhe ter sido diagnosticada uma infecção pela bactéria que está na origem da doença do legionário. A Direcção dos Serviços de Saúde diz tratar-se de uma concentração dentro do limite estabelecido pelas orientações da União Europeia, e não considera, por isso, que haja uma relação causal com o episódio em questão, detectado no início deste mês e considerado pela direcção liderada por Lei Chin Ion como um caso isolado. Por precaução, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) procedeu à limpeza e esterilização da fonte.

Num comunicado divulgado ao final da noite de domingo, os Serviços de Saúde referem que os resultados às análises laboratoriais efectuadas às amostras de água, recolhidas após a detecção de uma infecção por legionella, a 5 de Dezembro, “revelaram que a amostra recolhida na fonte do Jardim de Jardim de Luís de Camões, localizada perto da habitação do paciente, apresentou uma pequena quantidade de legionella”. A concentração da bactéria estava, no entanto, “dentro do limite estabelecido pelas orientações da União Europeia. As amostras recolhidas na cascata artificial do jardim, não apresentaram indicadores da presença da legionella”.

Esclarece a mesma nota que o funcionamento da fonte onde foi detectada a presença da bactéria foi suspenso a 6 de Dezembro, tendo os Serviços de Saúde considerado que “o risco de propagação através desta instalação é baixo”. Como medida de precaução foi, ainda assim, solicitada ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais “a realização de uma esterilização profunda antes da reabertura da cascata e da fonte artificial”. O organismo sublinhou ainda a “necessidade de assegurar a manutenção, limpeza e esterilização regular do respectivo sistema”, e garantem que, “até à data, não foram recebidos outros casos” e que “o caso detectado é considerado como um caso isolado”.

Num segundo comunicado, divulgado ao início da madrugada de ontem, a Direcção dos Serviços de Saúde assinala ainda “que o prazo de suspensão de funcionamento da fonte ultrapassou o período de incubação mais longo e os Serviços de Saúde não registaram mais casos. Situação que comprova que a fonte do Jardim Luís de Camões não foi origem de contaminação, daí que os residentes não devem ficar preocupados”.

A mulher infectada, uma trabalhadora administrativa de 43 anos, residente nas proximidades do Jardim Camões, tinha, segundo os Serviços de Saúde, “antecedentes clínicos relacionados com uma embolia cerebral. A 3 de Dezembro, dia em que recorreu ao apoio médico no Centro Hospitalar Conde de São Januário, foi-lhe diagnosticada uma pneumonia inferior direita, tendo o teste de urina revelado a infecção por legionella pneumophila. A doente encontra-se ainda hospitalizada, e a sua “reabilitação tem revelado progressos”.

Na última nota emitida pelos Serviços de Saúde, o organismo assegura ainda que “no último meio ano, os três casos confirmados de legionella em Macau foram casos esporádicos e sem tendências agregadas”. O organismo salienta que os “dados da Organização Mundial de Saúde, na Europa, Austrália e Estados Unidos, referem que anualmente os casos detectados de legionella variam entre 10 e 15 por cada milhão de indivíduos”. Garante, por isso, que neste ano “a incidência de legionella não é anormal, não aumentou e não existe nenhum surto”.