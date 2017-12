Associação de armadores de ferro e três residentes manifestam-se amanhã  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais recebeu dois pedidos de manifestação para 20 de Dezembro, dia em que se cumprem 18 anos sobre a criação da Região Administrativa Especial de Macau. Os pedidos forma formulados por uma associação e três residentes, que se vão concentrar em locais distintos. De acordo com o comunicado do Corpo de Polícia de Segurança Pública, a manifestação da Associação de Construção e Armação de Ferro e Aço de Macau-China terá como ponto de partida, às 14 horas, o Jardim de Iao Hon, seguindo o protesto pela Avenida do Hipódromo, Rua Direita do Hipódromo, Rua dos Hortelãos, Avenida 1º de Maio, Travessa de Má Káu Séak, e terminando na Travessa 1º de Maio, onde cinco representantes procederão à entrega de uma petição à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais. Já os três residentes vão concentrar-se às 13 horas no espaço frente à loja H do Edíficio Villa De Mer, na Avenida da Ponte da Amizade nº 488, seguindo o desfile pela Avenida do Nordeste. No Jardim Comendador Ho Yin, cinco representantes entregarão igualmente uma petição, desta feita ao Gabinete de Ligação do Governo Central e ao Ministério Público. O trio de manifestantes procede depois pela Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, Avenida da Praia Grande, Avenida de D. João IV, Avenida Doutor Mário Soares, Praça de Jorge Álvares, Avenida Panorâmica do Lago de Nam Van, terminando o protesto na praça de recreação do Lago de Nam Van, depois de os mesmos cinco representantes terem entregado uma petição na sede do Executivo.

