Acordo de Investimento entre Macau e China introduz mecanismo de resolução de conflitos  

O secretário para a Economia e Finanças e a vice-ministra do Comércio assinaram ontem dois acordos – o Acordo de Investimento e o Acordo de Cooperação Económica e Técnica – que se enquadram no processo de actualização do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA). Lionel Leong destacou a criação de um mecanismo de resolução de disputas entre as duas partes, no que toca a investimentos. O governante diz que o novo mecanismo favorece tanto as empresas como o Executivo.

Sílvia Gonçalves

Foram ontem assinados entre o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e a vice-ministra do Comércio da República Popular da China, Gao Yan, dois acordos bilaterais – de Investimento e de Cooperação Económica e Técnica – ao abrigo do processo de actualização do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau (CEPA). Lionel Leong salientou que o Acordo de Investimento vem preencher lacunas

relativamente ao investimento de Macau no estrangeiro e estabelecer um mecanismo de resolução de conflitos entre as partes.

Alargar a cooperação económica entre Macau e a República Popular da China e facilitar os investimentos é o propósito de dois memorandos ontem assinados entre Lionel Leong e Gao Yan. O Acordo de Investimento, abrange, segundo informação ontem facultada à imprensa na cerimónia de assinatura, “o acesso de investimentos, protecção de investimentos, e promoção de investimentos, articulando com os padrões internacionais, e contém características das duas partes, bem como alto nível de liberalização e de grande protecção”. De acordo com a mesma nota, o memorando vai “providenciar uma protecção institucionalizada mais sistemática ao intercâmbio e à cooperação económica e comercial entre as duas regiões”.

Já o Acordo de Cooperação Económica e Técnica, “define expressamente o apoio a Macau na construção da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, reforçando o apoio e a coordenação na diversificação adequada da economia de Macau”: “Macau e a China interior têm uma relação bastante estreita, que irá enfrentar uma nova fase de cooperação. Este acordo é bastante vantajoso para Macau, para manter um desenvolvimento contínuo e estável. E irá enriquecer ainda mais o conteúdo da cooperação entre a China e Macau, entrando numa nova fase, para que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ possa continuar a concretizar-se com sucesso”, assinalou ontem a vice-ministra do Comércio da República Popular da China, Gao Yan, em declarações à imprensa.

Já Lionel Leong salientou a importância do mecanismo de resolução de disputas, previsto no Acordo de Investimento ontem firmado: “É muito importante, este novo mecanismo favorece as empresas e o Governo, quando eles enfrentam conflitos nós podemos utilizar este mecanismo para a resolução desses conflitos. Temos que aperfeiçoar a legislação para articular com estas medidas, estes são os nossos próximos trabalhos”, explicou o Governante.

O secretário explicou, contudo, que o processo se encontra ainda numa fase inicial, seguindo-se agora os trabalhos de planificação: “Agora ainda é um acordo-quadro, temos que planear os próximos trabalhos. Em relação a trabalhos e planos de curto-prazo , ainda não temos, porque temos que melhorar o nosso mecanismo de comunicação, ver quais são as medidas para resolver conflitos. Ainda temos o aperfeiçoamento da legislação, para articulação. Estas são as nossas prioridades. Temos de consultar os juristas, usar como referência outras regiões, para planear bem esses mecanismos”, explicou.

Lionel Leong referiu ainda o papel de Macau na cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, reforçado no âmbito do Acordo de Cooperação Económica e Técnica: “O nosso grande objectivo é ver como fazer bem ao tornar Macau uma plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, e como é que podemos articular com os acordos CEPA. Por exemplo, como podemos introduzir as matérias-primas dos países de língua portuguesa, fabricar os produtos em Macau e utilizar medidas de favorecimento tributário para exportar para a República Popular da China. Estamos a estudar a viabilidade, também temos de articular com os Serviços da Alfândega, para ver como podem ser tratados”, rematou.