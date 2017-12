“A comunidade não pode ter sentimentos de orfandade”

Advogado, dramaturgo, cultor do patuá, entusiasta da fotografia e líder de duas das mais influentes associação de matriz portuguesa do território. As facetas com que Miguel de Senna Fernandes se apresenta não cabem nos dedos de uma mão, mas todas – ou quase todas – entroncam num denominador comum: a defesa dos valores e das manifestações culturais que ajudam a conformar a comunidade macaense.

Dezoito anos após a transferência de administração do território entre Portugal e a República Popular da China, o causídico está convicto que a comunidade está condenada a adaptar-se, mas não duvida de que sobreviverá, sob o signo da diversidade, com ou sem uma liderança política forte. O dirigente, que concentra em si a presidência da Associação dos Macaenses e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses aborda o futuro de ambos os organismos, explica porque razão não faz sentido que a APIM se ocupe de determinadas circunstâncias e aborda ainda a falta que faz um Museu dos Macaenses. Miguel de Senna Fernandes em grande entrevista.

Entrevista de Marco Carvalho

Fotografia de Eduardo Martins

PONTO FINAL: Recentemente, no Jantar de Natal da Associação dos Macaenses, dizia que é necessário atrair mais gente, de renovar a estrutura da Associação da mesma forma que a sede foi renovada. O Miguel de Senna Fernandes tem-se dividido ao longo destes últimos dois anos entre a APIM e a Associação dos Macaenses. Vai continuar a liderar a direcção de ambas as Associações?

Miguel de Senna Fernandes: Vamos ver. No caso da APIM, da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, o processo de renovação requer outras características. Neste momento estou mais concentrado – aliás, a equipa toda – está mais concentrada no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. Esta é a nossa principal preocupação. Em relação à Associação dos Macaenses, ainda bem que eu posso contar com esta equipa, porque me deixa à vontade para me dedicar a outras questões. Dizem-me: “Vai, não tenhas problemas nenhuns que nós tratamos das coisas”. Aquilo que é fundamental fazer, as coisas estão tratadas. A sede era uma preocupação. Conseguimos reabri-la com características que nos dizem alguma coisa. O espaço está bonito, mas isso não chega. Aquilo que queremos fazer agora é garantir que o próprio tecido associativo também corresponda a este espírito de renovação: precisamos de mais pessoas, precisamos de gente nova, de novas ideias. De pessoas que comunguem dos ideais da Associação. Há quem me pergunte: “Afinal, o que é ser macaense?”. Isso é de loucos e não é isso que está em causa.

Atrair as novas gerações, continua a ser um desafio?

M.S.F: Claro. É um desafio porque as novas gerações, naturalmente, têm outro tipo de interesses. As gerações mais novas estão mais ligadas a coisas mais modernas. O associativismo continua a não ser atractivo para os jovens, que têm outros tipos de interesses, muitos dos quais ligados à Internet e às novas tecnologias. O que é que as tecnologias nos podem proporcionar? O Universo é outro mas, não obstante, queremos que isto, que a Associação dos Macaenses também possa ser atractiva para os jovens. Não é fácil. Não é fácil, porque as associações que já têm alguns anos se calhar não são suficientemente “cool” para agradar as gerações mais novas. O “cool” manda e comanda as gerações mais novas, que procuram tudo o que seja “hip”. Por vezes é necessário recorrer a estes palavrões para explicar tais fenómenos. Mas isto é algo que não existe e é muito difícil que isto aconteça. É um trabalho redobrado.

A Associação dos Macaenses, que é uma associação com características mais populares, tem responsabilidades muito diferenciadas da APIM, mesmo ao nível da gestão de dinheiros e de financiamento. Como é que um organismo desta natureza – e com estas características – se pode tornar mais “cool” junto dos mais jovens?

M.S.F: Esse foi sempre o nosso grande desafio, embora seja necessário reconhecer que não tem sido fácil. Para já, nada disto é possível sem força de trabalho. Há determinadas pessoas que demonstram muito voluntarismo, mas no geral é algo que se vai esbatendo. Hoje é um dia é um tanto o quanto complicado falar-se de voluntarismo. Não quero dizer com isto que as pessoas que estão na Associação dos Macaenses sejam pagas. Não, fazemos tudo de coração. Mas a verdade é que começa a faltar gente que possa dispor do seu tempo para tratar com alguma criatividade do tipo de coisas de que se ocupam associações como a ADM. O mesmo acontece, por exemplo, com a Casa de Portugal. Portanto, estas associações, que eu apelidaria de generalistas têm sempre este tipo de problemas. Neste aspecto em concreto, a Associação dos Macaenses tem a versatilidade estatutária necessária para abordar várias coisas, que é algo que a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses não pode fazer. Não faz sentido que a APIM se ocupe de certas e determinadas coisas. Aí, tive de definir e muito bem o papel da APIM. O papel da APIM é, por definição, da área educativa. Ponto final. Não vamos criar mais ilusões. Porque é que não devemos envidar todos os esforços para melhorar esta parte, que é a que compete, quase por vocação natural, à APIM? Mas, colocando de parte a APIM, a ADM continua a ter uma feição generalista que, em teoria, abarcaria tudo. A Associação dos Macaenses é o tipo de associação que se permite, sem sair muito da área que lhe é muito própria, que é a área da cultura, desenvolver uma série de iniciativas, nomeadamente aquilo que a APIM não devia fazer.

Isto quer dizer que no futuro poderemos via a assistir a uma transferência, não necessariamente para a ADM, mas uma transferência de competências ou, pelo menos, uma maior autonomia por parte de entidades como a Confraria da Gastronomia Macaense ou o próprio Conselho das Comunidades Macaenses? Falo sobretudo a título financeiro. O que temos actualmente é a Associação de Promoção da Instrução dos Macaenses a funcionar quase como uma super-estrutura com várias ramificações. Estas outras entidade poderão tornar-se mais autónomas no futuro?

M.S.F: Era bom que fosse assim. No meu entender, seria importante que fosse assim. Nós não podemos, para já, causar essa confusão: a Confraria é o que é, o Conselho das Comunidades é o que é e a APIM, naturalmente, continua a ser o que é. São três organismos com independência e trabalham de maneira diferente, se bem que as pessoas que estão à frente desses organismos são pessoas que se movem no seio da APIM, mas, indubitavelmente têm de ser diferentes. Estes organismos não são ramificações da APIM e nem podem ser vistas dessa forma, até por uma razão muito prática: se as três entidades vão precisar de apoios, todas elas ficariam a perder se fossem consideradas as três como fazendo parte de uma única entidade. Esta é uma justificação mais pragmática, mas mesmo por uma razão de princípio estas entidades têm que ser factualmente independentes. Se cada uma destas organizações nasceu para ser independente, então que o sejam de verdade. É fundamental que as pessoas possam olhar para as três organizações como corpos diferentes. Mas este é um desiderato que irá ser atingido dentro em breve. Há que conversar, no fundo. Eu acho que as pessoas entendem aquilo que eu estou a dizer e não é nenhum dilema. É mais uma questão de bom senso. É mais uma questão de razão e de boa fé do que outra coisa qualquer, até porque é assim que as coisas devem ser feitas. Cada um destes organismos foi criado para ser independente.

Sendo a comunidade tão pequena, porque tantas associações? Faz falta uma estrutura coordenativa?

M.S.F: Uma superstrutura associativa? Não. Jocosamente, essa perspectiva se calhar tem raiz lusa. É verdade. Em Portugal e nas comunidades portuguesas isto é muito frequente. Até se costuma dizer que num grupo de três portugueses há duas associações. Mas acaba por não ser uma questão relevante. Houve uma certa altura em que as pessoas se importavam muito e se perguntam: “Se somos tão poucos, necessitamos assim de tantas organizações?”. O que eu diria é ísto: para fazer jus à nossa capacidade de ser mais variado e, tendo em conta que cada um dos agrupamentos tem as suas próprias características – esta questão, parece-me, não é muito relevante e muito menos um problema grave. O importante é que todos respeitem o espaço dos outros. Isso é que é fundamental. A Associação dos Macaenses não se vai imiscuir numa área que é própria da APIM ou que é própria da Casa de Portugal ou da APOMAC, por exemplo. Não, não tencionamos fazer isto. Muito claramente nós, sem estarmos a combinar coisas ou a definir limites, traçamos muito naturalmente as nossas fronteiras e sempre funcionamos bem. Há doze anos que estou à frente da Associação dos Macaenses e o entendimento que temos com as outras associações não podia ser melhor. A APOMAC, todos os anos, marca presença no jantar de Natal da ADM através do seu presidente e há sempre uma mesa reservada a membros da APOMAC.E o mesmo acontece em relação à ADM …

Há, de resto, bons exemplos de cooperação. O caso do arraial de São João, por exemplo …

M.S.F: Sim, por exemplo. Mas isto só é possível quando há respeito por essa noção de espaço, por essa noção de fronteira. Isto não é tabu para mim. São cinco ou seis associações? Que venham sessenta! Eu não tenho problemas nenhuns. Desde que a premissa seja cumprida, não tenho problemas nenhuns. O número de associação de cariz macaense que existem actualmente parece ridículo, mas não é tão ridículo assim. Se nós conhecermos bem a razão de ser e a natureza das coisas, que é um aspecto muito particular em Macau, estas circunstâncias acabam por ser naturais.

Este ano foi um ano de concretizações mistas para a comunidade macaense. Por um lado, viu Macau passar a integrar a Rede das Cidades Criativas da UNESCO numa área que lhe diz muito, a da gastronomia. Por outro, viu Leonel Alves despedir-se da Assembleia Legislativa e perdeu alguma capacidade de persuasão política. Isto é algo que o preocupa ou que deve preocupar a comunidade macaense?

M.S.F: Não, não me preocupa nada. É claro que o Dr. Leonel Alves faz muita falta na Assembleia, mas nós não podemos, como comunidade – e com todo o respeito que o Dr. Leonel Alves me merece – estar dependentes de tais circunstâncias. Não é disso que nós precisamos. A comunidade não pode ter sentimentos de orfandade. Não pode. Até porque a comunidade está formada, é uma comunidade que tem características próprias e é para continuar, com ou sem determinadas pessoas. Eu nutro um carinho muito especial pelo Dr. Leonel Alves e não estou sozinho, por mais críticas que muitas vezes possa suscitar. Eu, pelo menos, mantenho um carinho muito especial pelo Dr. Leonel Alves e reconheco-lhe qualidades invulgares de liderança. Mas “the show must go on“, as coisas têm que continuar. Os tempos mudaram. Estamos cada vez mais a jogar com parametros diferentes, com regras diferentes, de modo que, no meio disso tudo, no meio das penas e dos abandonos, se calhar há coisas boas. Eu sou um optimista por natureza. Estou convicto que vamos sobreviver. E bem.

Perguntava-lhe também pela inclusão de Macau na rede das Cidades Criativas da UNESCO, no domínio da gastronomia. Tem havido diálogo entre o Governo e a comunidade, entre o Governo e os macaenses no sentido de promover, por exemplo, a gastronomia e a cultura macaense?

M.S.F: Bem, se houve contactos ou não, isto é tudo muito relativo. O que é que se entende por contactos, não é? Por aquilo de que eu tenho conhecimento, penso que talvez fosse melhor se houvesse mais contacto, um contacto mais qualitativo. De facto, há um discurso que é favorável à comunidade, o reiterar frequente da importância da comunidade, que todos os anos nós ouvimos. No domínio particular da gastronomia, se houvesse maior contacto e fosse incitado um maior envolvimento da comunidade – um envolvimento de facto da comunidade – teria sido melhor. O reconhecimento da UNESCO já é bom. Ninguém coloca em questão o mérito de todos aqueles que impulsionaram esta conquista. Foi muito bom porque, mesmo sem aquele contacto directo connosco, também se interessaram pela gastronomia macaense e a comunidade só agradece. Mas teria sido importante, também, que tivesse havido um maior envolvimento da comunidade. A Confraria da Gastronomia Macaense, por exemplo, a partir de agora, se já tinha responsabilidades no que respeita à gastronomia, agora tem uma responsabilidade acrescida. Eu desejo as maiores felicidades à Confraria porque, agora, sim, tem condições políticas – embora a Confraria não tenha, de modo algum, natureza política – e um campo bastante aberto para agir. Há agora uma justificação para fazer mais e corresponder, para já ao gesto da própria RAEM em querer que a gastronomia macaense fosse assim reconhecida como foi. Para corresponder a isso, há agora um campo aberto para procurar fazer muito melhor. Eu exorto a Confraria a fazer ainda melhor. Já é meritório o seu trabalho, mas eu acho que há – e reitero – condições para fazer ainda melhor.

Passava agora a bola ao homem do teatro, ao timoneiro dos “Dóci Papiaçam”. Falavamos da gastronomia. Eu perguntava-lhe em relação ao patuá e á preservação do patuá. Tem havido interesse por parte do Instituto Cultural no sentido de procurar reeditar trabalhos antigos ou de fomentar um maior estudo do idioma? Existe este diálogo?

M.S.F: Existe, como sempre existiu este diálogo. Um dos últimos presidentes do Instituto Cultural, o Guilherme Ung Vai Meng mostrou-se sempre muito interessado que o patuá, através do seu teatro, pudesse ganhar aquele patamar que é cobiçado por muitos, no fundo. É evidente que o processo não é fáciil. Temos que compreender que para chegar até à UNESCO teriamos sempre de passar pelo crivo de uma candidatura nacional e só deste modo é que podemos fazer as coisas. Ora bem, segundo a Lei de Defesa do Património Intangível ou do Património Cultural Intangível da República Popular da China, as candidaturas não podem contemplar línguas, porque senão teríamos quatro mil ou mais. Falo de línguas com características muito próprias e se calhar ainda com mais legitimidade que o próprio patuá. Nós optamos por uma variante: candidatar uma forma de teatro que utiliza como língua veicular o patuá. Também admito que em muitas regiões da China também possam ser feitos trabalhos semelhantes. Mas o facto de as récitas serem feitas em patuá é suficiente para que uma candidatura seja bem sucedida? Eu não sei. Eu puxo sempre a brasa à minha sardinha, como é óbvio, mas vamos ser objectivos e reconhecer as reais dificuldades. Não é fácil. No fundo, que características especiais tem o teatro? Não tem. Tematicamente fazemos aquilo que qualquer companhia de teatro faria. A única diferença é a utilização da língua. Então, o que significa uma candidatura nesses termos? Não seria mais óbvia uma candidatura da própria língua? Eu reconheço a dificuldade, mas eu não vou desistir. O que nós temos de fazer – e eu ainda não cheguei a este ponto – é uma fundamentação da própria candidatura e, neste sentido, se nós tivessemos algum apoio académico seria bom. Eu cheguei a abordar, há dois ou três anos, determinadas pessoas para gizarmos uma estratégia de apresentação da candidatura . Uma das coisas é precisamente isto. Primeiro de tudo, a propria legitimidade da língua enquanto língua veicular de um certo teatro e, em segundo lugar, como a candidatura é do próprio teatro, temos de perceber se o teatro existente em Macau merece ou não ser enaltecido numa ou noutra característica que possa justificar uma candidatura.

Essa abordagem da academia, em que é que resultou?

M.S.F: Por enquanto ainda não temos resultados dos quais eu me possa vangloriar ou que me possam dar mais algum alento. Mas eu ainda não desisti desta ideia. Agora, com a presidência da APIM e tudo o mais ficou mais complicado, mas eu não desisti da ideia. Já temos a gastronomia, o que já é bom, mas agora vamos retomar a ideia de candidar o teatro em patuá , até porque nós, os Dóci Papiaçam, faremos 25 anos no próximo ano. Porque não relançar esta ideia? Aliás, nunca deixamos de trabalhar nesse sentido e todos os anos queremos avançar com isto, mas muitas vezes as coisas em Macau são assim: as pessoas ficam habituadas às ideias, ficam muito habituadas aos acontecimentos e a partir de certa altura os acontecimentos deixam de o ser porque já baixaram de categoria e agora já são normalidade. E como são normalidade já não são notícia. Todos os anos temos de fazer um esforço para renovar as coisas. E as pessoas não sabem, mas este é um trabalho hercúleo, porque há que reinventar sempre as coisas. No fundo – e eu não tenho qualquer problema em admitir isso – giramos sempre à volta das mesmas coisas. Mas são essas mesmas coisas que, por outro lado, animam o que nós estamos a fazer.

Falou-se durante algum tempo, com alguma insistência, de um projecto bastante grato e bastante bem-vindo junto da comunidade macaense: a existência de um Museu dos Macaenses. Este projecto, faz ou não faz sentido?

M.S.F: Completamente. Obviamente que faz sentido. A RAEM como que deu uma resposta a isto: nós temos uma Casa-Museu, uma espécie de protótipo daquilo que seria uma casa macaense de uma família abastada. Temos isso nas Casas-Museu da Taipa. É claro que aquela casa poderia ser várias coisas.

Mas não chega …

M.S.F: Fica um bocado aquém. A legitimidade da comunidade vai muito além disto. Nós não somos aborígenes. É importante que se retenha isto. Não somos aborígenes, no melhor sentido da palavra e isto nem sequer é uma crítica. Digo isto sem temor nenhum. Mas não somos aborígenes ou alguém cuja vivência cultural se resume a uns penduricalhos que se põe na parede ou a uns objectos e coisa e tal. Somos muito mais do que isso. Esta realidade, esta vivência toda, devia ser objecto de um trabalho museológico. É evidente que há dois espaços museológicos em que a vida macaense é parcialmente retratada: temos a Casa-Museu, na Taipa, e ainda o Museu de Macau. São, sem dúvida, uma homenagem justa à comunidade, mas eu acho que nós temos fundamento para querermos mais. Não é preciso muito. O que é necessário é que haja generosidade suficiente para ir para além disto. Existem todas as condições para que se persiga este objectivo. A própria presença portuguesa em Macau, por exemplo … Não existe nada com um enfoque museológico que represente a presença portuguesa em Macau. Temos o património, temos uma ou outra coisa que ficaram, mas não há nada com um enfoque museológico específico. Mas este aspecto eu até compreendo, porque é um aspecto que incide sobre um terreno muito sensível. Por melhores que sejam as intenções, isto não seria possível nem daqui a cinco anos. Mas seja como for é indelével essa presença portuguesa em Macau. A justificação disto tudo, isto tudo acontece porque os portugueses estiveram aqui. Isto é inegável. Por mais que se escamoteie ou por mais que se queira ignorar, é inignorável. É necessário que haja uma visão despida de todos os complexos, e vou utilizar esta palavra, até porque não tenho outra. Mas é necessário essa visão descomplexada da história, até porque estes complexos estão a impedir, no fundo, que se retratem as coisas como as coisas deviam ser.

Este projecto do Museu dos Macaenses está refém do Governo? Ou pode avançar por acção da comunidade?

M.S.F: Nós não temos condições. Nós não teriamos condições porque seria sempre necessário o apoio do Governo. Aliás, para uma estrutura do género é fundamental que haja aval do Governo, porque as coisas são assim. As coisas para terem algum significado em Macau é bom haver sempre o aval do Governo. Bem eu gostaria que pudessemos viver sem ele. Bem eu gostaria, mas as coisas não são assim e há que reconhecer como as coisas são, de modo que era importante que o Governo fosse, ao menos, mais generoso. Deixa passar. Porque não? Macau foi sempre uma terra do “laissez faire”. Mesmo nos momentos mais críticos da administração portuguesa – e sabe, certamente, quis são – houve sempre este espírito do “laissez faire”. Eu julgo que há condições. Há condições para reconhecer as coisas como elas são. Mas, lá está, há sempre um ou outro – ou determinadas forças ou pressões, chama-lhe aquilo que tu quiseres – que se sentem melindradas por determinadas situações. Mas tudo bem. Nós sobrevivemos com ou sem essa homenagem à comunidade macaense ou até à comunidade portuguesa, em geral. Não há problema nenhum, desde que nos deixem espaço para fazermos aquilo que historicamente devemos fazer, para mim tudo bem.