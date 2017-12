Louvar a deusa dos mares: Devotos afro-brasileiros participam do tributo tradicional a Iemanjá, louvada como deusa do mar nos rituais Umbanda, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cerimónia deste ano foi marcada pelo protesto da comunidade contra o prefeito do Rio de Janeiro, o evangélico Marcelo Crivella, que se recusou a financiar a festa devido à crise económica que a cidade atravessa. EPA / ANTONIO LACERDA

