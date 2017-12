Supervisão dos veterinários no topo das preocupações relativas à Lei de Controlo Sanitário Animal  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) publicou o relatório final relativo à consulta pública da Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária, que decorreu no primeiro semestre deste ano. De acordo com o organismo, entre as opiniões recolhidas, predominaram temas como a “supervisão dos médicos veterinários no exercício de actividade”, a “supervisão dos estabelecimentos de clínica veterinária” ou a “supervisão dos estabelecimentos de reprodução, venda e hospedagem dos animais de estimação”.

Depois de auscultados os serviços públicos, o sector profissional, as associações civis, as associações protectoras dos animais e o público em geral, o IACM divulgou ontem a publicação do relatório da consulta pública relativa à Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária. Diz o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, em comunicado remetido à comunicação social, que, de um total de 535 artigos de opinião recolhidos, obteve “86 com carácter de sugestão, 275 de perspectiva pessoal e 174 de pergunta”.

Já na distribuição dos opiniões recolhidas, as predominantes, pode ler-se na mesma nota, estão relacionadas com a “supervisão dos médicos veterinários no exercício de actividade” (38,7 por cento , 207 artigos)”. Já as restantes opiniões manifestadas são, e de forma decrescente: “A ‘supervisão dos estabelecimentos de clínica veterinária’ (24,9 por cento, 133 artigos), ‘supervisão dos estabelecimentos de reprodução, venda e hospedagem dos animais de estimação’ (20,2 por cento, 108 artigos), ‘outras opiniões e sugestões’ (12,7 por cento, 68 artigos) e ‘supervisão da prevenção e tratamento de doenças infecto-contagiosas animais’ (3,5 por cento, 19 artigos)”.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais diz estar atento e atribuir “grande importância às matérias que estão a ser objecto de discussão, opiniões e sugestões, para as quais irá manter a comunicação com o respectivo sector e cidadãos, aperfeiçoando o conteúdo do projecto de lei, por forma a elaborar uma Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária que mais se adeque às necessidades de Macau”.