A Direcção dos Serviços de Saúde realizou na nesta sexta-feira uma sessão de esclarecimento sobre as alterações à Lei do Tabaco direccionadas para os representantes da Associação Ou Mun Hin Ip Tong Ip Seong Wui e das cadeias de supermercados e de lojas de conveniência. De acordo com a nova legislação, que irá entrar em vigor no próximo dia 1 de Janeiro, passa a ser proibida a exibição de produtos de tabaco nas lojas de conveniência, supermercados e bancas de jornal.

