Representantes de Macau à Assembleia Nacional Popular escolhidos. Ho Iat Seng foi o mais votado

Fotografia: Eduardo Martins;

Estão decididos, os nomes dos doze representantes de Macau à 13.a legislatura da Assembleia Nacional Popular. Ho Iat Seng, actual presidente da Assembleia Legislativa do território, foi o candidato que obteve um maior número de votos na eleição que decorre este domingo na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, no Cotai. Ho recebeu um total de 440 votos, três mais que Lao Ngai Leong, candidato que encerrou o escrutínio na segunda posição da tabela dos mais votados.

Para além de Ho Iat Seng e de Lao Ngai Leong, foram ainda eleitos para a Assembleia Nacional Popular os deputados Si Ka Lon, Kou Hoi In e José Chui Sai Peng, o empresário Dominic Sio Chi Wai, a advogada Paula Ling e ainda Ng Siu Lai, Ho Sut Heng, Iong Weng Ian, Lok Po e Lai Sai Kei.

De fora do principal orgão legislativo da República Popular da China quedaram-se o empresário (e sobrinho do primeiro Chefe do Executivo, Edmund Ho Hau Wah) Kevin Ho Kin Lun e ainda Jaman Wong Ian Man e Fong Ka Fai. Cada um dos três obteve, no entanto, mais de um terço do total das intenções de voto dos 466 membros que decidiram o nome dos doze representantes da Região Administrativa Especial de Macau no Assembleia Nacional Popular e podem, por isso, ser chamados a substituir um dos deputados agora eleitos em caso de necessidade.

Um total de 466 membros do Comité Eleitoral marcaram ontem presença no escrutínio. Dos 466 votos depositados, 462 foram considerados válidos e os restantes quatro foram invalidados, ainda que a entidade responsável pela dinamização da votação não tenha explicado porque razão.