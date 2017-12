Metro ligeiro: Registo em vídeo serve para referência futura  

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) considera que o registo em vídeo das obras do metro ligeiro pode servir como referência para o futuro. Depois de ter sido noticiado que o Executivo vai pagar quase 5,5 milhões de patacas por um serviço de registo em vídeo das obras do metro ligeiro, o GIT vem afirmar, citado pela emissora pública de radiodifusão, que “o sistema de metro ligeiro de Macau é a primeira obra de transporte sobre carris em Macau, que não só implica muitas técnicas especializadas, como também adopta vários métodos de construção, alguns métodos são introduzidos pela primeira vez em Macau”. O Gabinete entende por isso que, recorrendo ao vídeo, os trabalhos do metro podem ser registados “de forma detalhada e real”, o que vai permitir “um registo precioso e completo do metro ligeiro”, “servindo como referência para as obras de construção sobre carris na próxima fase”.

O trabalho vai ser assegurado pela empresa Salon Multimédia (Macau) Limitada e “não só abrange a linha da Taipa do metro ligeiro, mas também os dois novos projectos da estação da barra e da linha Seac Pai Van”, assinala ainda o organismo, citado pela mesma estação.