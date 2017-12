Melco financia empreitada de reparação de creche da Santa Casa

A concessionária de jogo Melco Resorts &Entertainment entregou na sexta-feira passada um donativo, no valor de um milhão de patacas, à Irmandada de Santa Casa da Misericórdia. A oferta vai ser utilizada para financiar as obras de reparação das instalações da Creche dirigida pelo organismo, na sequência da passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pelo território, explica a organização de solidariedade social, numa nota de imprensa enviada aos meios de comunicação social.

Os estragos causados pea tempestade, em Agosto último, obrigaram à substituição do pavimento anti-choque situado na zona exterior do estabelecimento de ensino pré-escolar. O Hato esteve ainda na origem de infiltrações que deixaram as paredes das salas de aulas notoriamente maltratadas. O donativo, entregue na sexta-feira pela vice-presidente executiva da Melco, Akiko Takahashi ao provedor da Santa Casa da Misericórdia, António José de Freitas, deverá servir também para renovar e substituit os equipamentoss de recreio e os brinquedos destruídos aquando da passagem da tempestade. O Instituto de Acção Social assumiu, por sua vez, os custos da substituição dos sistemas de alarme e de video-vigilância, também eles afectados durante a passagem do Hato, a 23 de Agosto.

Para além de Akiko Takahashi e de António José de Freita, na cerimónia de entrega do donativo, que decorreu nas Torres Crown (que vão mudar de nome, a 18 de Janeiro), marcou também presença Kent Wong, conselheiro do grupo Melco para as questões relacionadas com a responsabilidade social das empresas.

A Melco Resorts &Entertainment é um dos parceiros corporativos mais antigos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Macau, tendo apoiado de forma contínua a Loja Social da Santa Casa desde que o projecto foi lançado, em 2013. A iniciativa beneficia, através da distribuição mensal de cabazes com bens alimentares de primeira necessidade, as famílias de parcos recursos mais afectadas pelo aumento do custo de vida no território.

A oferta concedida pela concessionária de jogo liderada por Lawrence Ho é o segundo grande donativo recebido pela Irmandade da Santa Casa desde o início do mês.

Na semana passada, a Sands China atribuiu um cheque no valor de dois milhões de patacas ao organismo coordenado por António José de Freitas, revelou a instituição, também em comunicado. O dinheiro destina-se a financiar as obras de reparação do Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, estrutura que também sofreu danos avultados a 23 de Agosto aquando da passagem do tufão Hato pelo território.