Macau e Mongólia celebram acordo para a extradição de condenados

Os Executivos do território e de Ulaan Bator celebraram, na passada sexta-feira, um acordo em matéria judicial para a transferência de nacionais de ambas as regiões que estejam a cumprir pena de prisão na jurisdição contrária. O acordo é o terceiro do género a ser firmado pelas autoridades do território. Actualmente são dez, os cidadãos da Mongólia detidos no Estabelecimento Prisional de Coloane.

As autoridades do território celebraram na sexta-feira um acordo para a transferência de pessoas condenadas com a Mongólia, o terceiro do género assinado pela Região Administrativa Especial de Macau, depois dos celebrados com Portugal e com a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Em curso estão ainda negociações com outras jurisdições, informa o Governo.

“Com a assinatura deste acordo podemos contribuir muito para a transferência de pessoas condenadas para que possam cumprir pena no seu local de origem”, afirmou a secretária para a Administração e Justiça de Macau, Sónia Chan. A governante indicou ainda que estão a decorrer negociações para o mesmo efeito com outros países do continente asiático, como a Coreia do Sul e o Vietname.

Actualmente, dez cidadãos da Mongólia cumprem pena no território, não havendo nenhum residente de Macau retido nas prisões da Mongólia, indicou a secretária para a Administração e Justiça, que falava aos jornalistas após a breve cerimónia de assinatura do acordo, na sede do Governo.

Portugal é o único país que tem actualmente um acordo sobre transferência de pessoas condenadas com Macau, assinado em 1999, poucos dias antes da transferência do exercício da administração do território para a República Popular da China.

Segundo dados facultados pelo Governo à agência Lusa, desde 1999 até Junho de 2016, cinco portugueses condenados no território foram transferidos para Portugal para cumprirem as penas no país de origem.

Além disso, as autoridades do território só têm um acordo sobre a mesma matéria com a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Prevista para breve, e de acordo com a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, está também a negociação de acordos semelhantes com outros países de língua oficial portuguesa, como Cabo Verde e Timor-Leste.