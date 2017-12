Imobiliário: Ajustamento do sector passa pelo reforço de impostos, defendem analistas  

Chui Sai On disse, na passada sexta-feira, no rescaldo da viagem que fez a Pequim que o Governo está empenhado em implementar medidas para ajustar e controlar o mercado imobiliário, de modo a promover o desenvolvimento saudável do sector. Albano Martins e Larry So acreditam que as novas políticas vão traduzir-se sobretudo em agravamentos de natureza fiscal, com o reforço de impostos que penalizam os proprietários de habitações desocupadas e a aquisição de um segundo imóvel.

Sílvia Gonçalves

O Governo está empenhado no estudo de políticas que possam contribuir para o ajustamento e um maior controlo do mercado imobiliário, garantiu o Chefe do Executivo, em declarações à imprensa, no balanço da missão oficial que o levou na semana passada à capital chinesa. Albano Martins acredita que serão implementadas, sobretudo, medidas de política fiscal e na área financeira. O economista entende que serão reforçadas as taxas de penalização para quem adquirir habitação e procurar vender “sem ser num período considerado razoável”, bem como para quem detém propriedades desocupadas. Já sobre o arrendamento, Martins acredita não haver controlo possível, uma vez que Chui Sai On não interveio “quando devia”, antes da aprovação da nova Lei das Rendas. Também o politólogo Larry So acredita num aumento dos impostos sobre as fracções desocupadas e na criação de um imposto para quem adquira um segundo imóvel.

“Eu não vou dizer que o Chefe do Executivo levou um puxão de orelhas, mas eu quero dizer é que o Presidente chinês há pouco tempo disse – e muito bem – que as pessoas têm direito a casa, não têm direito a andar a especular sobre as casas”, comentou Albano Martins, em relação às declarações do Chefe do Executivo. O economista acredita que o modo de actuação do Governo conduziu a uma impossibilidade generalizada de adquirir um imóvel: “Até agora, a filosofia do Governo foi sempre a de dizer que o imobiliário é um mercado livre e o mercado livre conduziu ao que conduziu. Ou seja, a uma bolha de tal modo que ninguém tem possibilidade de ter acesso à casa, a não ser que seja multi-milionário”, defende .

Para Martins, as anunciadas políticas, a implementar pelo Executivo, terão mais impacto sobretudo na dimensão fiscal, com o agravamento das taxas aplicadas: “O Chefe do Executivo deu a entender que vai haver medidas de política fiscal e também na área financeira. A área financeira não vai resolver nada porque quem tem dinheiro não vai buscar dinheiro aos bancos. Na área fiscal é onde as coisas poderão ser mais complicadas para quem quer comprar hoje e vender amanhã. Acredito que a taxa de penalização para quem comprar casa e vender em menos de cinco anos seja brutalmente elevada e eu acho muito bem”, considera o analista.

Albano Martins antecipa a aplicação de duas taxas fundamentais: “Ele só falou em duas medidas, na área do sistema financeiro – nomeadamente no crédito concedido à habitação – e na área fiscal, que é penalizar e mexer nas taxas. Nas taxas, só vejo duas medidas, que é, quem tem casa desocupada é penalizado na sede do respectivo imposto, porque paga mais imposto. E quem vende sem ser num período considerado razoável, também paga um imposto maior”, antecipa.

Já no que toca ao arrendamento, o economista não vislumbra qualquer possibilidade de intervenção do Governo, depois da recente aprovação da nova Lei das Rendas: “A lei já saiu, o Chefe do Executivo devia ter intervido e não mexeu. E portanto, agora não há nenhum controlo no processo de arrendamento. As rendas são fixadas de acordo com aquilo que cada dono da casa acha que deve fixar. Como o mercado está em alta, claro que as pessoas vão assistir a um aumento das rendas”. Uma circunstância que, para Albano Martins, não pode ser imputada ao Executivo: “Isto não é da responsabilidade do Governo. O Governo tentou que houvesse um controlo das rendas, mas os empresários que estão na Assembleia Legislativa, provavelmente a maior parte deles ligados ao sector imobiliário, acharam que não”, justifica.

Também Larry So acredita que a implementação de medidas para ajustar o mercado imobiliário passará sobretudo pelo agravamento fiscal: “Penso que ele vai considerar aumentar os impostos nas casas desocupadas. Aumentar os impostos para os proprietários se eles têm casas vazias. Não deixar essas casas para arrendamento no mercado. É um novo imposto que ainda não temos. É algo sobre o qual o Governo tem vindo a falar. Talvez no próximo estudo eles implementem isso como uma das medidas”, antecipa.

O politólogo também pondera a possibilidade de o Executivo poder vir a criar uma taxa sobre a aquisição de um segundo imóvel: “A outra medida talvez inclua outro tipo de imposto para qualquer pessoa que compre uma segunda casa. O Governo vai criar um segundo imposto para estas pessoas. E a terceira medida é o controlo das rendas”, considera Larry So.