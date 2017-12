IFT exibe trabalhos finais de curso de formação em Reportagem Fotográfica  

Encontra-se em exposição no Instituto de Formação Turística (IFT), até ao próximo dia 31 de Março, a mostra “Documenting Impermanence: An Exhibition of Reportage Photography by Alice Kok and Students” (Documentar a Inconstância: Uma Exposição de Reportagem Fotográfica de Alice Kok e Seus Estudantes). Na mostra estão reunidas oito dezenas de imagens captadas pelos alunos do curso de Reportagem Fotográfica e pela sua formadora, Alice Kok.

Em comunicado, a instituição de ensino superior explica que “os trabalhos em exposição ilustram os conceitos e as técnicas de reportagem fotográfica que foram aprendidas no decorrer do curso e aplicadas na prática pelos estudantes para representar histórias das pessoas comuns de Macau através de reportagem fotográfica”.

O Instituto de Formação Turística lançou o curso de Reportagem Fotográfica em 2011, tendo convidado Alice Kok para dar formação aos alunos. Ao longo das 30 horas pelas quais se estende a formação, os estudantes aprendem sobre teoria e prática da reportagem fotográfica: “Através de uma série de apresentações acerca de importantes repórteres fotográficos, os participantes são guiados por discussões e reflexões sobre diferentes questões, como o ângulo e o impacto público que os fotógrafos encontram neste meio particular”, explica o IFT no texto de apresentação do curso.

Alice Kok, que é também a presidente da Art For All Society, uma das principais plataformas artísticas do território, concluiu em 2004 o mestrado em Belas Artes na Escola Superior de Belas Artes de Toulouse, em França, país onde residia desde 1998. Desde então teve já quatro exposições a solo, todas em Macau, e integrou mais de 25 mostras colectivas em Toulouse, Paris, Pequim, Shenzhen, entre outras cidades.