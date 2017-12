Governo Central cria bolsa para estudantes que frequentam ensino na China continental  

No balanço da visita oficial que fez a Pequim, Chui Sai On avançou um conjunto de políticas e medidas do Governo Central que serão anunciadas a curto-prazo e nas quais se inclui “um fundo de previdência para habitação do qual os residentes de Macau que trabalham na China interior poderão beneficiar”.

O Chefe do Executivo avançou ainda que será criada “uma bolsa de estudo especial destinada aos estudantes de Macau que frequentam o ensino na China interior”, e que se prevê “a introdução de um prémio de excelência, o alargamento do número de vagas para as bolsas de mérito e o aumento significativo dos incentivos aos referidos alunos”. O líder do Governo referiu também que, “tendo por referência as regalias que os residentes da China interior possuem, será dada a oportunidade aos académicos de Macau que trabalham na República Popular da China na área da investigação científica em estabelecimentos de ensino superior ou em instituições similares de se candidatarem ao Fundo Nacional para as Ciências Sociais”