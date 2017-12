FSS divulga finalistas do concurso de curtas “Mestre em Poupança”  

Já são conhecidas as 20 obras finalistas do “concurso criativo de narração de vídeo curto sobre a gestão financeira do Fundo de Segurança Social – Mestre em Poupança”. O público pode votar nos seus trabalhos preferidos na página de Facebook do Fundo de Segurança Social, ao fazer “gosto” no seu projecto preferido. Para além dos três primeiros lugares atribuídos à categoria de estudantes de ensino secundário e à categoria “open”, o organismo vai ainda oferecer um prémio ao trabalho que receber o maior número de “gostos” da rede social.

