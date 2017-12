Fórum debate relevância e implicações económicas de seguro universal de saúde

Para o deputado Si Ka Lon é mais do que tempo de terminar com os estudos acerca do seguro universal de saúde e passar para a implementação do mecanismo. No entanto, Kot Man Kam é mais cauteloso: o académico alerta para os abusos que poderāo ocorrer se o seguro for inteiramente suportado pelo Governo.

No decorrer de um fórum dinamizado este sábado por uma associaçāo local com o propósito de discutir a viabilidade e a necessidade de se implementar um seguro de saúde universal, foram ouvidas opiniōes contrárias acerca do assunto. Se, por um lado, o deputado Si Ka Lon defendeu que é mais do que altura de adoptar e promover em Macau em seguro universal de saúde, Kot Man Kam, presidente do Instituto de Estudos Gerais da Sociedade de Macau (Comprehensive Studies of Macau Society Institute), alertou para os perigos que poderāo advir se os custos do mecanismo recaírem inteiramente sobre o Governo.

Em declaraçōes à Rádio Macau, Si Ka Lon defendeu que o Governo deve parar de dizer que “estão a ser feitos estudos”, uma vez que “já se discute a questão do seguro universal há demasiado tempo”. Apresentando dados oficiais, o parlamentar sublinhou que 80 por cento da populaçāo recorre anualmente a cuidados médicos no hospital e nas unidades de saúde públicas do território. Para o deputado, a criaçāo de um seguro universal de saúde traria vantagens para todos: para os doentes, que passariam a usufruir de um atendimento mais personalizado e também para os próprios profissionais de saúde que, relembra Si Ka Lon, “trabalham muitas horas seguidas”. A carga horária contribui, no entender do deputado, para que os trabalhadores do sector da saúde nāo consigam frequentar formaçōes profissionais complementares.

Na semana passada, Si Ka Lon, em conjunto com a colega de bancada Song Pek Kei, viu ser aprovada a sua proposta de debate acerca da implementaçāo de um sistema universal de seguros de saúde.

Também presente no fórum, Kot Man Kam alertou, por sua vez, para os “abusos” que poderão ocorrer caso os custos do seguro de saúde universal sejam inteiramente suportados pelo Executivo. O académico entende que existe falta de supervisão dos valores praticados pelas clínicas privadas e que o Governo já oferece apoios substanciais no âmbito dos cuidados de saúde. Porém, a sugestāo de criaçāo do novo mecanismo nāo é “uma má ideia”, concedeu: “Os cidadãos locais já usufruem de trinta por cento de desconto em serviços médicos oferecidos pelo Governo. A ideia de introduzir um seguro de saúde universal nāo é impossível mas nós devíamos considerar se o Executivo deve investir na totalidade dos prémios de seguros, uma vez que o Governo tem alocado muito dinheiro no Fundo de Segurança Social”, disse Kot Man Kam, citado pela Macau News Agency.

Apesar de “os serviços médicos públicos cobrirem a maioria dos cidadāos”, o mesmo responsável relembra que “obviamente que ainda existem algumas pessoas que nāo estāo ao abrigo [dos serviços de saúde]”. Porém, antes de ser efectivamente criado um seguro universal de saúde, Kot sublinha a necessidade de serem realizados mais estudos para concluir se o Governo deve ou nāo ser o único responsável pelos custos do mecanismo universal de saúde.

Para Kot Man Kam, existem ainda outros problemas na área da saúde a que o Executivo deveria dar atençāo, nomeadamente as longas horas de espera até um paciente ser visto por um médico: “O Governo devia considerar como assegurar que os hospitais públicos possam oferecer serviços de qualidade semelhante à das clínicas privadas”, atirou. Os vales de saúde sāo também vistos pelo académico como “problemáticos”, “porque muitos residentes podem usar os vales que sobram como cupōes para adquirir produtos”, defende.