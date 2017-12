Estudos sobre o futuro da indústria do jogo prontos no terceiro trimestre de 2018

A data foi adiantada ao portal GGRAsia pela Direcção dos Serviços de Economia. Os estudos, que devem oferecer “uma análise quantitativa da exploração numa escala moderada da indústria do jogo” foram encendados à Universidade de Macau e à Universidade de Ciência e Tecnologia e devem abordar a realidade económica e social do território e ainda o desenvolvimento – e a concorrência – no sector do jogo à escala regional.

Os dois estudos que o Governo de Macau encomendou sobre o futuro desenvolvimento da indústria do jogo para o período entre 2020 e 2030, período durante o qual expiram os contratos das seis actuais operadoras, devem estar concluídos no terceiro trimestre do próximo ano, noticiou na sexta-feira o portal GGRAsia, que cita a Direcção dos Serviços de Economia.

Um dos estudos foi, recorde-se, comissionado no passado dia 5, a Davis Fong, membro do Conselho para o Desenvolvimento Económico e director do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo na Universidade de Macau, além de deputado nomeado pelo chefe do Governo.

Ambos os estudos vão oferecer uma “análise quantitativa da exploração numa escala moderada da indústria do jogo (2020-2030): um vai partir de “aspectos económicos e sociais de Macau”, enquanto o outro de “perspectivas do desenvolvimento saudável e da concorrência regional”, recordou a Direcção dos Serviços de Economia numa resposta ao portal GGRAsia.

Estes estudos surgem numa altura em que permanece uma incógnita em torno do futuro do sector dos casinos de Macau face ao aproximar do termo dos contratos das actuais seis operadoras de jogo que expiram, em diferentes datas, entre 2020 e 2022.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, justificou o adiamento de informações por parte do Governo como forma de garantir que Macau se mantém competitiva em relação a outras jurisdições.

“Muitas pessoas estão preocupadas se temos tempo necessário para preparar esses concursos, se as operadoras têm de assumir mais responsabilidade social. (…) Temos de pensar qual o momento oportuno para lançar essas regras para garantir um desenvolvimento saudável deste sector”, disse Lionel Leong, em novembro, aos deputados na Assembleia Legislativa.

Em Maio de 2016, o Governo publicou a chamada “revisão intercalar” da indústria do jogo, uma espécie de radiografia ao principal motor da economia, encomendada ao Instituto de Estudos sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau.

Antes da divulgação do relatório, o primeiro do tipo, gerou-se expectativa, nomeadamente entre analistas, que viesse a oferecer pistas sobre eventuais cenários após o termo dos contratos de exploração de jogo. Contudo, o documento, com 280 páginas na versão em português, pouco ou nada revelou.

À luz da actual legislação, tem de se realizar um concurso público após o termo dos contratos de exploração de jogo. Não obstante, a duração de cada concessão pode ser prorrogada, a título excepcional, por um período máximo de cinco anos.

O objectivo dos referidos estudos, encomendados à Universidade de Macau e à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, é “propor recomendações cientificamente sólidas e justificáveis ao Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] sobre a política de diversificação económica moderada”, explicou a Direcção dos Serviços de Economia ao portal GGRAsia.