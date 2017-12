Estado Islâmico reivindica ataque em Igreja no Paquistão

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado cometido este domingo contra uma igreja metodista na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, que causou a morte a pelo menos nove pessoas e feriu outras 30.

Em comunicado difundido na rede social Telegram, o EI afirmou que o atentado foi cometido por dois “mártires” do grupo, que identificou como Tayeb al Jarasani e Yalibib al Jarasani, sobre os quais assegurou que usaram cintos explosivos, armas e bombas.

Segundo a versão do Estado Islâmico, um dos terroristas detonou o cinto de explosivos no meio de um grupo de “cruzados”, enquanto o outro morreu ao enfrentar as forças de segurança paquistanesas.

O Paquistão é um país de maioria muçulmana sunita, no qual os cristãos representam menos de quatro milhões numa população de quase 200 milhões de habitantes.